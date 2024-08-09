Тревіса Скотта затримала поліція після баскетбольного матчу на Олімпіаді в Парижі

Батька дітей Кайлі Дженнер затримала поліція після гучної події на Олімпіаді в Парижі
Американський репер, продюсер Тревіс Скотт потрапив у неприємну ситуацію в столиці Франції, Парижі, де зараз проходять Літні Олімпійські Ігри. Колишнього обранця світської левиці Кайлі Дженнер затримала поліція.
Про це повідомляє The Guardian.
Тревіса Скотта затримала поліція на Олімпіаді
Згідно з заявою прокуратури Парижа, арешт відбувся після того, як поліцію викликали в готель Georges V вранці в п'ятницю, 9 серпня. Причиною стало насильство американського репера проти охоронця.
Охоронець готелю втрутився у сварку між репером і його власним охоронцем, йдеться в заяві. Різні джерела у французьких ЗМІ стверджували, що Скотт був п'яний.
Прокуратура передала справу далі в інстанцію. Поліція продовжує розслідування. Батько двох дітей сестри Кім Кардаш’ян завітав на півфінал баскетбольного матчу чоловічих збірних США та Сербії. У непростій грі команда з Північної Америки змогла пробитися до фіналу престижних змагань.
З цього приводу, за інформацією джерел деяких видань, Тревіс святкував до самого ранку. Менеджмент 33-річного артиста не прокоментував інцидент.
Зазначимо, це не перші проблеми репера з законом. У червні Скотта заарештували в Маямі та звинуватили у проникненні на територію приватної власності та хуліганстві в стані сп’яніння. Пізніше його адвокат заявив, що ситуація була "непорозумінням".
У 2023 році Скотта звинуватили в нападі на працівницю нічного клубу в Нью-Йорку, і, як повідомляється, пізніше він домовився з власниками закладу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що стоматолог підсадив американського репера Каньє Веста на "веселющий газ". Також ми розповідали, що акторка "Зоряних війн" Дейзі Рідлі захворіла на рідкісну хворобу.
Читайте Новини.LIVE!