Тревіса Скотта затримала поліція після баскетбольного матчу на Олімпіаді в Парижі

Американський репер Тревіс Скотт. Фото: Instagram/travisscott

Американський репер, продюсер Тревіс Скотт потрапив у неприємну ситуацію в столиці Франції, Парижі, де зараз проходять Літні Олімпійські Ігри. Колишнього обранця світської левиці Кайлі Дженнер затримала поліція.

Про це повідомляє The Guardian.

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Згідно з заявою прокуратури Парижа, арешт відбувся після того, як поліцію викликали в готель Georges V вранці в п'ятницю, 9 серпня. Причиною стало насильство американського репера проти охоронця.

Охоронець готелю втрутився у сварку між репером і його власним охоронцем, йдеться в заяві. Різні джерела у французьких ЗМІ стверджували, що Скотт був п'яний.

Прокуратура передала справу далі в інстанцію. Поліція продовжує розслідування. Батько двох дітей сестри Кім Кардаш’ян завітав на півфінал баскетбольного матчу чоловічих збірних США та Сербії. У непростій грі команда з Північної Америки змогла пробитися до фіналу престижних змагань.

З цього приводу, за інформацією джерел деяких видань, Тревіс святкував до самого ранку. Менеджмент 33-річного артиста не прокоментував інцидент.

Зазначимо, це не перші проблеми репера з законом. У червні Скотта заарештували в Маямі та звинуватили у проникненні на територію приватної власності та хуліганстві в стані сп’яніння. Пізніше його адвокат заявив, що ситуація була "непорозумінням".

У 2023 році Скотта звинуватили в нападі на працівницю нічного клубу в Нью-Йорку, і, як повідомляється, пізніше він домовився з власниками закладу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стоматолог підсадив американського репера Каньє Веста на "веселющий газ". Також ми розповідали, що акторка "Зоряних війн" Дейзі Рідлі захворіла на рідкісну хворобу.