Тревиса Скотта задержала полиция после баскетбольного матча на Олимпиаде в Париже

Отца детей Кайли Дженнер задержала полиция после громкого событияя на Олимпиаде в Париже
Американский рэпер, продюсер Тревис Скотт попал в неприятную ситуацию в столице Франции, Париже, где сейчас проходят Летние Олимпийские Игры. Бывшего избранника светской львицы Кайли Дженнер задержала полиция.
Об этом сообщает The Guardian.
Тревиса Скотта задержала полиция на Олимпиаде
Согласно заявлению прокуратуры Парижа, арест произошел после того, как полиция была вызвана в гостиницу Georges V утром в пятницу, 9 августа. Причиной стало насилие американского рэпера против охранника.
Охранник гостиницы вмешался в ссору между рэпером и его охранником, говорится в заявлении. Различные источники во французских СМИ утверждали, что Скотт был пьян.
Прокуратура передала дело дальше в инстанцию. Полиция продолжает расследование. Отец двоих детей сестры Ким Кардашьян посетил полуфинал баскетбольного матча мужских сборных США и Сербии. В непростой игре команда из Северной Америки смогла пробиться в финал престижных состязаний.
По этому поводу, по информации источников некоторых изданий, Тревис праздновал до самого утра. Менеджмент 33-летнего артиста не прокомментировал инцидент.
Отметим, это не первые проблемы рэпера с законом. В июне Скотт был арестован в Майами и обвинен в проникновении на территорию частной собственности и хулиганстве в состоянии опьянения. Позже его адвокат заявил, что ситуация была "недоразумением".
В 2023 году Скотта обвинили в нападении на работницу ночного клуба в Нью-Йорке и, как сообщается, позже он договорился с владельцами заведения.
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