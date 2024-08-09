Тревиса Скотта задержала полиция после баскетбольного матча на Олимпиаде в Париже

Американский рэпер Тревис Скотт. Фото: Instagram/travisscott

Американский рэпер, продюсер Тревис Скотт попал в неприятную ситуацию в столице Франции, Париже, где сейчас проходят Летние Олимпийские Игры. Бывшего избранника светской львицы Кайли Дженнер задержала полиция.

Об этом сообщает The Guardian.

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Согласно заявлению прокуратуры Парижа, арест произошел после того, как полиция была вызвана в гостиницу Georges V утром в пятницу, 9 августа. Причиной стало насилие американского рэпера против охранника.

Охранник гостиницы вмешался в ссору между рэпером и его охранником, говорится в заявлении. Различные источники во французских СМИ утверждали, что Скотт был пьян.

Прокуратура передала дело дальше в инстанцию. Полиция продолжает расследование. Отец двоих детей сестры Ким Кардашьян посетил полуфинал баскетбольного матча мужских сборных США и Сербии. В непростой игре команда из Северной Америки смогла пробиться в финал престижных состязаний.

По этому поводу, по информации источников некоторых изданий, Тревис праздновал до самого утра. Менеджмент 33-летнего артиста не прокомментировал инцидент.

Отметим, это не первые проблемы рэпера с законом. В июне Скотт был арестован в Майами и обвинен в проникновении на территорию частной собственности и хулиганстве в состоянии опьянения. Позже его адвокат заявил, что ситуация была "недоразумением".

В 2023 году Скотта обвинили в нападении на работницу ночного клуба в Нью-Йорке и, как сообщается, позже он договорился с владельцами заведения.

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