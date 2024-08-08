Стоматолог підсадив Каньє Веста на наркотики — деталі

Репер та власник бренду одягу Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/

Колишній керівник команди Каньє Веста Майло Яннопулос звинуватив стоматолога Томаса Коннеллі в тому, що той підсадив репера на "звеселяючий газ". Він пояснив головну мотивацію лікаря.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Лікар підсадив Каньє Веста на наркотики

За словами Яннопулоса, поставляючи Каньє наркотик, лікар намагався "приспати" здоровий глузд репера та присвоїти його гроші.

"Коннеллі підсадив Каньє на "звеселяючий газ". Я вважаю, що Коннеллі намагався зменшити розумові здібності репера, щоб Коннеллі і його ділові партнери могли витягти з нього мільйони доларів", — стверджує колишній працівник Веста.

Яннопулос, який працював на репера декілька останніх років, підтвердив, що подав скаргу на Коннеллі до Каліфорнійської стоматологічної ради, стверджуючи, що лікар є "небезпечним хижаком, який націлений на афроамериканських знаменитостей".

Він опублікував письмові свідчення під присягою, в яких стверджувалося, що дантист брав з Веста 50 000 доларів на місяць за постачання "звеселяючого газу" для "рекреаційних" цілей.

Яннопулос також звинуватив Коннеллі в тому, що він дав Каньє газ навіть після того, як у нього з'явилися "тривожні симптоми, які викликали занепокоєння".

У скарзі стверджується, що зірковий дантист дав Весту стільки газу, що у нього вдома було "чотири балони величезного розміру".

Представник Коннеллі заперечує звинувачення, заявивши, що заяви Яннопулоса були "навмисно такими, що вводять в оману".

Нагадаємо, Каньє Вест зі скандальною дружиною сходив у кіно. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста надягала плаття із колготок.