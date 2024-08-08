Стоматолог підсадив Каньє Веста на наркотики — деталі

Колишній працівник Каньє Веста стверджує, що стоматолог підсадив репера на "звеселяючий газ"
Колишній керівник команди Каньє Веста Майло Яннопулос звинуватив стоматолога Томаса Коннеллі в тому, що той підсадив репера на "звеселяючий газ". Він пояснив головну мотивацію лікаря.
Про це пише Page Six.
Лікар підсадив Каньє Веста на наркотики
За словами Яннопулоса, поставляючи Каньє наркотик, лікар намагався "приспати" здоровий глузд репера та присвоїти його гроші.
"Коннеллі підсадив Каньє на "звеселяючий газ". Я вважаю, що Коннеллі намагався зменшити розумові здібності репера, щоб Коннеллі і його ділові партнери могли витягти з нього мільйони доларів", — стверджує колишній працівник Веста.
Яннопулос, який працював на репера декілька останніх років, підтвердив, що подав скаргу на Коннеллі до Каліфорнійської стоматологічної ради, стверджуючи, що лікар є "небезпечним хижаком, який націлений на афроамериканських знаменитостей".
Він опублікував письмові свідчення під присягою, в яких стверджувалося, що дантист брав з Веста 50 000 доларів на місяць за постачання "звеселяючого газу" для "рекреаційних" цілей.
Яннопулос також звинуватив Коннеллі в тому, що він дав Каньє газ навіть після того, як у нього з'явилися "тривожні симптоми, які викликали занепокоєння".
У скарзі стверджується, що зірковий дантист дав Весту стільки газу, що у нього вдома було "чотири балони величезного розміру".
Представник Коннеллі заперечує звинувачення, заявивши, що заяви Яннопулоса були "навмисно такими, що вводять в оману".
Нагадаємо, Каньє Вест зі скандальною дружиною сходив у кіно. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста надягала плаття із колготок.
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