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Батьки онкохворої Кейт Міддлтон мають борги і не розповідають принцесі про них

5 квітня 2024 07:18
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Стас Кожушко
Редактор
В батьків онкохворої Кейт Міддлтон величезні борги
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон з чоловіком, принцом Вільямом. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже тривалий час, а саме після початку пандемії коронавірусу, батьків Кейт Міддлтон переслідують фінансові проблеми. Після того як принцесі Уельській діагностували онкологію,  Керол та Майкл Міддлтон намагаються уникати розмов про борги, аби їхня відома донька не нервувала. 

Про це повідомляє видання Page Six

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Фінансові проблеми батьків Кейт Міддлтон 

Згідно з новим звітом, Керол та її чоловік Майкл Міддлтон мають борг понад 300 тисяч доларів США. Вони не змогли виплатити гроші після того, як їхній бізнес був заблокований минулого року. Йдеться про компанію Party Pieces, яка займалась продажем товарів для вечірок.

"Це дуже тривожний час для сім’ї, але вони не шукають допомоги від своїх дітей і не хочуть, щоб вони хвилювалися. Кетрін та її батьки дуже близькі, і вони завжди спілкуються, але говорити про бізнес заборонено, оскільки їй потрібно зосередитися на своєму здоров’ї", — розповів виданню інсайдер.

Йдеться не тільки про Кейт, але й її сестру Піппу та брата Джеймса. Королівський коментатор Афуа Хаган сказала, що Керол зробить усе, що в її силах, щоб запобігти стресу принцеси під час її боротьби з раком.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон змусили розповісти світу про важкий діагноз. Також ми розповідали, що Кейт Міддлтон стала жертвою "прокляття" сучасних монархів.

Кейт Міддлтон
борги
королівська родина
батьки

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