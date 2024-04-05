У родителей онкобольной Кейт Миддлтон огромные долги

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон с мужем, принцем Уильямом. Фото: Reuters

Уже долгое время, а именно после начала пандемии коронавируса, родителей Кейт Миддлтон преследуют финансовые проблемы. После того как принцессе Уэльской диагностировали онкологию, Кэрол и Майкл Миддлтон пытаются избегать разговоров о долгах, чтобы их известная дочь не нервничала.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Согласно новому отчету, Кэрол и ее муж Майкл Миддлтон имеют долг в более 300 тысяч долларов США. Они не смогли выплатить деньги после того, как их бизнес был заблокирован в прошлом году. Речь идет о компании Party Pieces, которая занималась продажей товаров для вечеринок.

"Это очень тревожное время для семьи, но они не ищут помощи от своих детей и не хотят, чтобы они беспокоились. Кэтрин и ее родители очень близки, и они всегда общаются, но говорить о бизнесе запрещено, поскольку ей нужно сосредоточиться на своем здоровье", — рассказал изданию инсайдер.

Речь идет не только об Кейт, но и ее сестре Пиппе и брате Джеймсе. Королевский комментатор Афуа Хаган сказала, что Кэрол сделает все, что в ее силах, чтобы предотвратить стресс принцессы во время ее борьбы с раком.

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон заставили рассказать миру о тяжелом диагнозе. Также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон стала жертвой "проклятия" современных монархов.