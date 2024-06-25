Батько Анджеліни Джолі вперше за багато років заговорив про неї

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн. Фото: Reuters

Актор Джон Войт "пишається" своєю донькою Анджеліною Джолі та онукою Вів’єн після того, як вони відзначились на церемонії вручення премії Тоні 2024 своєю перемогою. Мама та донька продюсував мюзикл The Outsiders, який виграв чотири нагороди, включаючи за найкращий мюзикл.

Про це пише Daily Mail.

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49-річна Анджеліна та її колишній 60-річний Бред Пітт мають шістьох дітей: 22-річного Меддокса, 20-річного Пакса, 19-річну Захару, 18-річну Шайло та 15-річних близнюків Вів’єн і Нокса.

"Я дуже пишаюся Вів’єн. Я дуже пишаюся Енджі, тому що вона справді намагається заохотити кожну дитину бути тим, ким вона хоче бути. Я впевнений, що Енджі внесла свій внесок, вона чудовий режисер", — сказав 85-річний володар "Оскара" Войт.

Він також розповів, як Вів’єн залучила свою матір до виробництва.

"Вів’єн прочитала книгу, а потім пішла подивитися версію п’єси на Бродвей, вона ходила чотири рази і сказала: "Мамо, ти маєш це побачити", — пояснив він.

Між Войтом і Джолі були періоди відчуження протягом багатьох років. Вони ненадовго відновили зв’язок під час зйомок фільму "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" у 2001 році, але, як повідомляється, Джолі знову розірвала стосунки зі своїм батьком на початку 2000-х років.

Зрада Войта під час його шлюбу з матір'ю Джолі, Маршелін Бертран, і їх подальше розлучення стали ключовими факторами відчуження батька і дочки. Незважаючи на те, що пара помирилася в минулому, нещодавно Войт критикував свою доньку за її антиізраїльські публікації, назвавши їх "брехнею" та сказавши, що "ізраїльська армія повинна захистити твою землю".

Минулого місяця також стало відомо, що Вів’єн видалила прізвище Пітт зі афіші "Аутсайдерів".

За даними People, дочка Бреда була вказана як Вів'єн Джолі, а не як Вів'єн Джолі-Пітт. Невідомо, чи законно вона змінила ім'я. Прізвище Вів'єн змінила після того, як її старша сестра Захара публічно зробила подібний вибір. Пізніше Шайло теж відмовилась від приізвища батька.

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн. Фото: Reuters

Анджеліна та Бред почали зустрічатися після того, як Пітт і його тодішня дружина Дженніфер Еністон оголосили про розлучення в 2005 році. Вони одружилися в 2014 році. Джолі подала на розлучення в 2016 році після всього двох років шлюбу.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі похизувалась фігурою у білій сукні. А раніше Анджеліна Джолі показала нове тату.