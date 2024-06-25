Отец Анджелины Джоли впервые за много лет заговорил о ней
Актер Джон Войт "гордится" своей дочерью Анджелиной Джоли и внучкой Вивьен после того, как они отличились на церемонии вручения премии Тони 2024 своей победой. Мама и дочь продюсировал мюзикл The Outsiders, который выиграл четыре награды, включая за лучший мюзикл.
Об этом пишет Daily Mail.
Отец Анджелины Джоли прокомментировал ее победу
49-летняя Анджелина и ее бывший 60-летний Брэд Питт имеют шестерых детей: 22-летнего Меддокса, 20-летнего Пакса, 19-летнюю Захару, 18-летнюю Шайло и 15-летних близнецов Вивьен и Нокса.
"Я очень горжусь Вивьен. Я очень горжусь Энджи, потому что она действительно пытается подбодрить каждого ребенка быть тем, кем он хочет быть. Я уверен, что Энджи внесла свой вклад, она отличный режиссер", — сказал 85-летний обладатель "Оскара" Войт.
Актер рассказал, как Вивьен привлекла свою мать к производству.
"Вивьен прочла книгу, а затем пошла посмотреть версию пьесы на Бродвей, она ходила четыре раза и сказала: "Мама, ты должна это увидеть", — пояснил он.
Между Войтом и Джоли были периоды отчуждения в течение многих лет. Они ненадолго возобновили связь во время съемок фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" в 2001 году, но, как сообщается, Джоли снова разорвала отношения со своим отцом в начале 2000-х годов.
Измена Войта во время его брака с матерью Джоли, Маршелин Бертран, и их дальнейший развод стали ключевыми факторами отчуждения отца и дочери. Несмотря на то, что пара помирилась в прошлом, недавно Войт критиковал свою дочь за ее антиизраильские публикации, назвав их "ложью" и сказав, что "израильская армия должна защитить твою землю".
В прошлом месяце также стало известно, что Вивьен удалила фамилию Питта из афиши "Аутсайдеров".
По данным People, дочь Брэда была указана как Вивьен Джоли, а не как Вивьен Джоли-Питт. Неизвестно, законно ли она сменила фамилию. Имя Вивьен сменила после того, как ее старшая сестра Захара публично сделала подобный выбор. Позже Шайло тоже отказалась от фамилии отца.
Анджелина и Брэд начали встречаться после того, как Питт и его тогдашняя супруга Дженнифер Энистон объявили о разводе в 2005 году. Они женились в 2014 году. Джоли подала на развод в 2016 году после двух лет брака.
Напомним, Анджелина Джоли похвасталась фигурой в белом платье. А раньше Анджелина Джоли показала новую папу.
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