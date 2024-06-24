Чоловіки не доживали до цього віку — батько Меган Маркл зізнався, про що мріє на 80-річчя

Меган Маркл. Фото: Reuters

80 років — важлива віха в житті кожної людини. Але для Томаса Маркла його день народження 18 липня має гіркий присмак.

Про це пише Daily Mail.

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Томас Маркл перестав спілкуватися зі своєю молодшою ​​дочкою Меган, герцогинею Сассекською, у 2018 році, коли він не зміг провести її до вівтаря на весілля з принцом Гаррі. Чолові переніс два серцеві напади напередодні їхнього весілля. Відтоді пара з ним не розмовляла.

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

"Я ніколи не очікував, що дотягну до 80, тому що чоловіки Маркл ніколи цього не роблять. Мій батько помер у 61 рік. У мене було хороше життя, і я пишаюся тим, чого я досяг, але все було затьмарене тим, що сталося за останні шість років. Я ніколи не святкував дні народження, але знаю, що єдина людина, від якої я найбільше хочу почути привітання, Меган, не вийде на зв’язок. Я хотів би зустрітися зі своїми онуками, але я був би радий і фотографії на цьому етапі", — коментує чоловік.

Томас Маркл ніколи не зустрічався зі своїми онуками, п’ятирічним Арчі та трирічною Лілібет.

"Коли я згадую про своє життя, як люби роблять, коли вони набоижаються до 80, це одне з питань, на яке я не можу знайти відповіді. Чому Гаррі ніколи не зустрічався зі мною? У нього є ресурси, щоб літати світом, але чому він не прийшов до мене, особливо коли люди з королівської сім’ї, такі як Джейсон Кнауф колишній секретар Гаррі та Меган, закликали його зробити це? Я цього ніколи не міг зрозуміти. Який чоловік одружується, не зустрівши батька своєї дружини?", — сказав батько Меган Маркл.

Меган Маркл із батьком. Фото: dailymail.co.uk/

Чоловік відчуває наслідки серйозного інсульту, який він переніс два роки тому. Часом він насилу знаходить слова або спотикається об речення. Він має недуги, включно з хворим коліном і спиною, і відчуває розчарування, коли не може згадати імен і місць.

Маркл відчуває "глибоке співчуття" до короля Чарльза, що стосується того, що він не бачить своїх онуків.

"Мені хотілося б поговорити з ним, тому що я впевнений, що у нього стільки ж запитань без відповіді, як і у мене. Ніхто з нас не заслуговує на таке ставлення.Він лікується від раку, а я не в найкращому стані. Я не боюся смерті. Це те, що є. У мене так багато питань, які я хотів би поставити Меган і Гаррі. Головне з них: чому вони так погано обійшлися не лише зі мною, а й з королівською родиною та королем", — ділиться чоловік.

Меган жила з батьком з 11 років, коли її мама Дорія розпочала імпортно-експортний бізнес і багато подорожувала.

Меган Маркл. Фото: Reuters

"Меган виросла на знімальних майданчиках, де я працював. Я або сам забирав її зі школи, або відправляв за нею машину та привозив на знімальний майданчик. Це щасливі часи, на які я згадую. У Меган було чудове дитинство, і мені, як батькові, пощастило проводити з нею так багато часу. Вона каже, що досягла всього сама, але один із режисерів серіалу "Загальної лікарні" дав їй прочитати один рядок у сценарії, який допоміг їй отримати можливість бути акторкою. З цього почалася її кар’єра", — пригадує Маркл.

Батько Меган Маркл святкуватиме свій день народження 18 липня зі своїм сином Томом-молодшим і зі своєю старшою донькою Самантою по телефону, вона страждає на розсіяний склероз і не може виїхати з дому у Флориді, щоб бути з ним.

"Я ніколи не міг уявити, що Меган обернеться проти мене в цей момент мого життя. Я думав, що вона завжди буде поруч зі мною. Меган розлютилася на мене, тому що я позував для кількох фотографій папараці перед весіллям. Я був абсолютно сам, мене переслідували. Фотограф пішов до моєї дочки Саманти і переконав її, що фотографії покращать мій імідж. Це була помилка, і я неодноразово за це вибачався. Коли ви подивіться на те, що зробили Гаррі та Меган з того часу, як-от звинувачення королівської сім'ї в расизмі, це набагато гірше, ніж усе, що робив я", — сказав він.

Меган Маркл. Фото: Reuters

Маркл цікавиться, чи не звинувачують королівські особи його у своїх проблемах із Меган.

"Людина, якою вона стала, не та дівчина, яку я виховав, але мені цікаво, чи звинувачують вони сім’ю Маркл у всьому, що пішло не так. Вона почала змінюватися, коли жила в Канаді на зйомках "Форсмажорів" і тусувалася в Soho House. Ситуація загострилася після того, як вона зустріла Гаррі. Мене засмучує те, що ім’я Маркл тепер асоціюється з негативом", — говорить Томас Маркл.

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