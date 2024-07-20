Меган Маркл проигнорировала 80-летие своего отца

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Instagram/meghan.markle.official

Отец герцогини Сассекской, Томас Маркл, отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 80 лет, последние шесть из которых он не общался со звездной дочерью. Меган Маркл не поздравила его с именинами.

Об этом пишет Daily Mail.

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Юбилей отца Меган Маркл

Режиссер освещения на пенсии не общался со своей младшей дочерью с 2018 года. Томас Маркл делал многочисленные попытки связаться с супругой принца Гарри, но Меган продолжает его игнорировать.

Он не видел своих внуков, живущих в Монтесито (Калифорнии). И это при том, что у Томаса есть дом на скале в Розарито (Мексика), расположенный всего в 400 км от имения герцога и герцогини Сассекских.

После развода с первой женой Розалин, матерью его старших детей Саманты и Тома-младшего, Томас решил искать возможности в Голливуде. Он стал режиссером освещения в двух известных шоу на тот момент.

Мать Меган, Дория, работала секретарем на той же студии, где они с Томасом позже начали отношения. Впрочем, они развелись, когда Меган было два года.

Томас Маркл на выпускном дочери. Фото: BackGrid

Именно с ней Маркл и продолжает общение. А отец иногда дает интервью таблоидам, в которых почти всегда говорит, что хочет увидеть дочь и внуков.

Их отношения разрушились перед свадьбой Меган и Гарри. Говорят, причина в том, что Томас много времени проводил с папарацци и рассказывал истории дочери. Далеко не все из них Меган хотела, чтобы знали в обществе.

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