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Отец Меган Маркл отпраздновал 80-летие, которое проигнорировала звездная дочь

20 июля 2024 07:00
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Меган Маркл проигнорировала 80-летие своего отца
Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Instagram/meghan.markle.official
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Отец герцогини Сассекской, Томас Маркл, отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 80 лет, последние шесть из которых он не общался со звездной дочерью. Меган Маркл не поздравила его с именинами.

Об этом пишет Daily Mail.

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Юбилей отца Меган Маркл

Режиссер освещения на пенсии не общался со своей младшей дочерью с 2018 года. Томас Маркл делал многочисленные попытки связаться с супругой принца Гарри, но Меган продолжает его игнорировать.

Он не видел своих внуков, живущих в Монтесито (Калифорнии). И это при том, что у Томаса есть дом на скале в Розарито (Мексика), расположенный всего в 400 км от имения герцога и герцогини Сассекских.

После развода с первой женой Розалин, матерью его старших детей Саманты и Тома-младшего, Томас решил искать возможности в Голливуде. Он стал режиссером освещения в двух известных шоу на тот момент.

Мать Меган, Дория, работала секретарем на той же студии, где они с Томасом позже начали отношения. Впрочем, они развелись, когда Меган было два года.

Меган Маркл с отцом
Томас Маркл на выпускном дочери. Фото: BackGrid

Именно с ней Маркл и продолжает общение. А отец иногда дает интервью таблоидам, в которых почти всегда говорит, что хочет увидеть дочь и внуков.

Их отношения разрушились перед свадьбой Меган и Гарри. Говорят, причина в том, что Томас много времени проводил с папарацци и рассказывал истории дочери. Далеко не все из них Меган хотела, чтобы знали в обществе.

Напомним, ранее мы писали, что королева Камилла отметила 77-летие в исторических драгоценностях. Также мы рассказывали, что короля Чарльза III поцеловала женщина из толпы.

Меган Маркл День рождения семья королевская семья

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