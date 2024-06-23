Батько Тома Гарді пише сценарій до фільму про російський полон

Актор Том Гарді із батьком Едвардом. Фото: BBC

Батько голлівудського актора Тома Гарді Едвард буде брати участь у написанні сценарію до екранізації біографії Шона Піннера "Живи. Борися. Виживи". Вона розповідає історію британського солдата, який у Маріуполі потрапив у полон.

Про це пише The Hollywood Reporter.

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Британсько-українська продакшн-компанія United Heroes екранізує біографію британського солдата Шона Піннера "Живи. Боротися. Виживи".

Після одруження з українкою у 2018 році він вступив на військову службу та став інструктором-снайпером. На початку війни Піннер опинився на передовій, захищаючи Маріуполь. Військовий потрапив у російський полон, де його утримували кілька місяців.

Книга снайпера Шона Піннера. Фото: instagram.com/snowy_ua/

Снайпер Шон Піннер. Фото: instagram.com/snowy_ua/

Снайпер Шон Піннер. Фото: instagram.com/snowy_ua/

Назва книги походить від фрази, яку його дружина сказала в останньому дзвінку перед полоном: "Живи. Борися. Виживи".

Письменник Едвард Харді, який разом зі своїм сином, актором Томом Харді, створив серіал "Табу" на BBC/FX долучився до екранізації книги Піннера та буде працювати над сценарієм.

"Спочатку я мав на меті розповісти про те, як катують українських в'язнів і як з ними поводяться, а також висвітлити страждання, спричинені незаконним і неспровокованим вторгненням Росії в Україну. Геноцид, який чинить Росія в таких містах, як Буча, Ірпінь та мій рідний Маріуполь, ніхто не має права забути, і я сподіваюся, що моя розповідь додасть розуміння того, що насправді відбувається в Україні", — прокоментував автор книги Піннер.

Нагадаємо, актор Том Гарді кардинально змінив стиль та поголив голову. А також вийшов трейлер "Веном 3", в якому Гарді зіграв головну роль.