Вышел трейлер третьей части "Веном" - видео

Фото из фэнтези "Веном". Фото: скриншот YouTube

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер заключительной части трилогии фэнтези "Веном: Последний танец" с Томом Гарди в главной роли. Лента должна выйти в прокат уже этой осенью.

Об этом сообщает Variety.

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Трейлер рассказывает о дуэте Тома Гарди и его приятеля-симбионта Эдди Брока, который работает как отлаженный механизм против злодеев.

Проблемы возникают, когда они узнают о большой угрозе из космоса. Похоже, это самая большая опасность, с которой они когда-либо сталкивались, и, судя по всему, они могут не выбраться оттуда живыми. Может быть, поэтому она и станет последней частью трилогии.

Фото из фэнтези "Веном". Фото: скриншот YouTube

Фото из фэнтези "Веном". Фото: скриншот YouTube

Фото из фэнтези "Веном". Фото: скриншот YouTube

В заключительной части на Венома охотятся враги из двух миров. Правительство США стремится захватить симбионта для использования в качестве оружия.

Франшиза "Веном"

Подтверждено, что "Веном 3" станет последним фильмом во франшизе. Режиссером выступит Келли Марсель, а к Харди присоединятся Джуно Темпл и Чиветел Эджиофор. Судя по трейлеру, они постараются поймать Эдди и Венома.



Последняя часть "Венома" выходит в прокат 25 октября 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Джонни Депп сыграет главную роль в фильме культового британского режиссера Терри Гиллиама. А также канадский режиссер Дени Вильнев отметил успех своего фильма "Дюна: Часть вторая", ставшего самым успешным в 2024 году.