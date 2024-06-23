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Отец Тома Харди будет работать над сценарием фильма о войне в Украине

23 июня 2024 15:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Отец Тома Гарди пишет сценарий к фильму о русском плену
Актер Том Харди с отцом Эдвардом. Фото: BBC
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Отец голливудского актера Тома Харди Эдвард будет участвовать в написании сценария к экранизации биографии Шона Пиннера  "Живи. Борись. Выживи". Она рассказывает историю британского солдата, который попал в плен в Мариуполе.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Британско-украинская продакшн-компания United Heroes экранизирует биографию британского солдата Шона Пиннера "Живи. Борись. Выживи".

После женитьбы на украинке в 2018 году он поступил на военную службу и стал инструктором-снайпером. В начале войны Пиннер оказался на передовой, защищая Мариуполь. Военный попал в российский плен, где его держали несколько месяцев.

Отец Тома Гарди будет работать над сценарием фильма о войне в Украине - фото 1
Книга снайпера Шона Пиннера. Фото: instagram.com/snowy_ru/
Отец Тома Гарди будет работать над сценарием фильма о войне в Украине - фото 2
Снайпер Шон Пиннер. Фото: instagram.com/snowy_ru/
Отец Тома Гарди будет работать над сценарием фильма о войне в Украине - фото 3
Снайпер Шон Пиннер. Фото: instagram.com/snowy_ru/

Название книги происходит от фразы, которую сказала ему жена перед тем, как он попал в плен: "Живи. Борись. Выживи".

Писатель Эдвард Харди, который вместе со своим сыном, актером Томом Харди, создал сериал "Табу" на BBC/FX присоединился к экранизации книги Пиннера и будет работать над сценарием.

"Сначала у меня была цель рассказать о том, как пытают украинских заключенных и как с ними обращаются, а также осветить страдания, вызванные незаконным и неспровоцированным вторжением России в Украину. Геноцид, который совершает Россия в таких городах, как Буча, Ирпень и мой родной Мариуполь, никто не имеет права забыть, и я надеюсь, что мой рассказ добавит понимание того, что на самом деле происходит в Украине", — прокомментировал автор книги Пиннер.

Напомним, актер Том Харди кардинально изменил стиль и побрил голову. А также вышел трейлер "Веном 3", в котором Харди сыграл главную роль.

кино
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