Отец Тома Гарди пишет сценарий к фильму о русском плену

Актер Том Харди с отцом Эдвардом. Фото: BBC

Отец голливудского актера Тома Харди Эдвард будет участвовать в написании сценария к экранизации биографии Шона Пиннера "Живи. Борись. Выживи". Она рассказывает историю британского солдата, который попал в плен в Мариуполе.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Читайте также:

Лента "Английский воин"

Британско-украинская продакшн-компания United Heroes экранизирует биографию британского солдата Шона Пиннера "Живи. Борись. Выживи".

После женитьбы на украинке в 2018 году он поступил на военную службу и стал инструктором-снайпером. В начале войны Пиннер оказался на передовой, защищая Мариуполь. Военный попал в российский плен, где его держали несколько месяцев.

Книга снайпера Шона Пиннера. Фото: instagram.com/snowy_ru/

Снайпер Шон Пиннер. Фото: instagram.com/snowy_ru/

Снайпер Шон Пиннер. Фото: instagram.com/snowy_ru/

Название книги происходит от фразы, которую сказала ему жена перед тем, как он попал в плен: "Живи. Борись. Выживи".

Писатель Эдвард Харди, который вместе со своим сыном, актером Томом Харди, создал сериал "Табу" на BBC/FX присоединился к экранизации книги Пиннера и будет работать над сценарием.

"Сначала у меня была цель рассказать о том, как пытают украинских заключенных и как с ними обращаются, а также осветить страдания, вызванные незаконным и неспровоцированным вторжением России в Украину. Геноцид, который совершает Россия в таких городах, как Буча, Ирпень и мой родной Мариуполь, никто не имеет права забыть, и я надеюсь, что мой рассказ добавит понимание того, что на самом деле происходит в Украине", — прокомментировал автор книги Пиннер.

Напомним, актер Том Харди кардинально изменил стиль и побрил голову. А также вышел трейлер "Веном 3", в котором Харди сыграл главную роль.