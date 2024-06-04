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Sony Pictures показала трейлер заключної частини фентезі "Веном"

4 червня 2024 14:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вийшов трейлер третьої частини "Веном" — відео
Кадри з фентезі "Веном". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Кінокомпанія Sony Pictures випустила перший трейлер  заключної частини трилогії фентезі "Веном: Останній танець", з Томом Гарді в головній ролі. Стрічка має вийти в прокат вже цієї осені.

Про це повідомляє Variety.

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Том Харді у новому трейлері "Веном"

Трейлер розповідає про дует Тома Гарді та його приятеля-симбіонта Едді Брока, який працює як налагоджений механізм проти лиходіїв.

Проблеми виникають, коли вони дізнаються про велику загрозу з космосу. Схоже, це найбільша небезпека, з якою вони коли-небудь стикалися, і, судячи з усього, вони можуть не вибратися звідти живими. Можливо, тому остання частина трилогії.

Sony Pictures показала трейлер заключної частини фентезі "Веном" - фото 1
Кадри з фентезі "Веном". Фото: скриншот YouTube
Sony Pictures показала трейлер заключної частини фентезі "Веном" - фото 2
Кадри з фентезі "Веном". Фото: скриншот YouTube
Sony Pictures показала трейлер заключної частини фентезі "Веном" - фото 3
Кадри з фентезі "Веном". Фото: скриншот YouTube

У заключній частині трилогії на Венома полюють вороги з двох світів. Уряд США прагне захопити симбіонта для того, щоб використати як зброю.

Франшиза "Веном"

Підтверджено, що "Веном 3" стане останнім фільмом у франшизі. Режисером виступить Келлі Марсель, а до Харді приєднаються Джуно Темпл і Чиветел Еджіофор. Судячи з трейлера, вони намагатимуться впіймати Едді та Венома. 

Остання частина "Венома" виходить в прокат 25 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Джонні Депп зіграє головну роль в фільмі культового британського режисера Террі Ґілліама. А також канадський режисер Дені Вільнев відзначив успіх свого фільму "Дюна: Частина друга", який став найуспішнішим у 2024 році.

Том Харді
Веном
кіно
закордонні зірки
Прем'єра
трейлер

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