Бейонсе підкреслила пишні форми мінісукнею під час розкішного відпочинку з чоловіком

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе та її чоловік, репер Джей-Зі, проводять час на яхті. 42-річна Бейонсе позує у білій мінісукні та темних окулярах, на голову вона пов'язала бандану.

Фотографіями з круїзу співачка поділилася у своїх соціальних мережах.

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Бейонсе та Джей-Зі разом уже понад 20 років, у них троє дітей: Блу Айві, яка народилася у 2012 році, та близнюки Румі та Сер, які з'явилися на світ у 2017-му. У квітні вони відзначили 16-ту річницю весілля. Їм вдалося зберегти міцний шлюб, незважаючи на скандали: репер зізнавався, що зраджував співачці, але вони змогли подолати кризу.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Дочка Блу Айві під час туру своєї мами виходила разом із нею на сцену у підтанцьовці, хоча зіткнулася через це з критикою. А Джей-Зі на останній премії "Греммі" уже не вперше заявив, що саме Бейонсе мала отримати нагороду за найкращий альбом, статуетку забрала Тейлор Свіфт.

Співачка Бейонсе з чоловіком Джей-Зі. Фото: instagram.com/beyonce/

Бейонсе практично зникла з поля зору громадськості, незважаючи на вихід свого нового альбому Cowboy Carter, який вона мала просувати. Це пов'язали з гучними скандалами навколо репера Пі Дідді, якого звинувачують у зґвалтуваннях, фізичному насильстві та торгівлі людьми. Як стверджують інсайдери, Бейонсе та її чоловік Джей-Зі, які з ним товаришували, вирішили на тлі розслідувань не привертати до себе зайвої уваги.

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