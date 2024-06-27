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Бейонсе подчеркнула пышные формы мини-платьем во время роскошного отдыха с супругом

27 июня 2024 09:43
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Бейонсе подчеркнула пышные формы мини-платьем во время роскошного отдыха с мужем
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Бейонсе и ее супруг, репер Джей-Зи, проводят время на яхте. 42-летняя Бейонсе позирует в белом мини-платье и темных очках, на голову она повязала бандану.

Фотографиями с круиза певица поделилась в своих социальных сетях.

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Бейонсе и Джей-Зи вместе уже более 20 лет, у них трое детей: Блу Айви, родившаяся в 2012 году, и появившиеся на свет в 2017-м близнецы Руми и Сэр. В апреле они отметили 16-ю годовщину свадьбы. Им удалось сохранить крепкий брак, несмотря на скандалы: рэпер признавался, что изменял певице, но они смогли преодолеть кризис.

 

Певица Бейонсе
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Дочь Блу Айви во время тура своей мамы выходила вместе с ней на сцену в подтанцовке, хотя столкнулась из-за этого с критикой. А Джей-Зи на последней премии "Грэмми" уже не в первый раз заявил, что именно Бейонсе должна была получить награду за лучший альбом, статуэтку забрала Тейлор Свифт.

 

Певица Бейонсе с мужем Джей-Зи
Певица Бейонсе с мужем Джей-Зи. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Бейонсе практически исчезла из виду общественности, несмотря на выход своего нового альбома Cowboy Carter, который она должна была продвигать. Это связали с громкими скандалами вокруг рэпера Пи Дидди, обвиняемого в изнасилованиях, физическом насилии и торговле людьми. Как утверждают инсайдеры, Бейонсе и ее супруг Джей-Зи, которые с ним дружили, решили на фоне расследований не привлекать к себе лишнего внимания.

Напомним, Кэти Перри шокировала дефиле в шубе на голое тело. А модель Эмили Ратаковски вышла в центре Нью-Йорка в соблазнительном бикини.

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