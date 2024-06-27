Бейонсе подчеркнула пышные формы мини-платьем во время роскошного отдыха с мужем

Бейонсе подчеркнула пышные формы мини-платьем во время роскошного отдыха с супругом
Певица Бейонсе и ее супруг, репер Джей-Зи, проводят время на яхте. 42-летняя Бейонсе позирует в белом мини-платье и темных очках, на голову она повязала бандану.
Фотографиями с круиза певица поделилась в своих социальных сетях.
Бейонсе отправилась на отдых с супругом
Бейонсе и Джей-Зи вместе уже более 20 лет, у них трое детей: Блу Айви, родившаяся в 2012 году, и появившиеся на свет в 2017-м близнецы Руми и Сэр. В апреле они отметили 16-ю годовщину свадьбы. Им удалось сохранить крепкий брак, несмотря на скандалы: рэпер признавался, что изменял певице, но они смогли преодолеть кризис.
Дочь Блу Айви во время тура своей мамы выходила вместе с ней на сцену в подтанцовке, хотя столкнулась из-за этого с критикой. А Джей-Зи на последней премии "Грэмми" уже не в первый раз заявил, что именно Бейонсе должна была получить награду за лучший альбом, статуэтку забрала Тейлор Свифт.
Бейонсе практически исчезла из виду общественности, несмотря на выход своего нового альбома Cowboy Carter, который она должна была продвигать. Это связали с громкими скандалами вокруг рэпера Пи Дидди, обвиняемого в изнасилованиях, физическом насилии и торговле людьми. Как утверждают инсайдеры, Бейонсе и ее супруг Джей-Зи, которые с ним дружили, решили на фоне расследований не привлекать к себе лишнего внимания.
Напомним, Кэти Перри шокировала дефиле в шубе на голое тело. А модель Эмили Ратаковски вышла в центре Нью-Йорка в соблазнительном бикини.
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