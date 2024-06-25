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Без фільтрів та фотошопу — Брітні Спірс на курорті вразила фігурою у міні

25 червня 2024 08:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Без фільтрів та фотошопу — Брітні Спірс на курорті вразила фігурою у міні
Співачка Брітні Спірс. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачку Брітні Спірс помітили в аеропорту у Лос-Анджелесі після короткої подорожі до Мексики. Поява Брітні сталася після того, як сімейний інсайдер розповів, що вона нарешті помирилася зі своїми синами Шоном і Джейденом. Раніше зірка публікувала відверті відео у соціальній мережі, що стало причиною конфлікту між нею та її близькими.

Про це пише Daily Mail.

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Вона була одягнена в коралово-рожеву міні-сукню, яка облягала її форми. Співачка була без бюстгальтера під суперкороткою сукнею, яка демонструвала її ноги. Зірка прикрила своє довге світле волосся солом’яним капелюхом з широкими полями, а очі прикрила сонцезахисними окулярами-авіаторами. Брітні доповнила свій пляжний ансамбль чорним кольє. Її супроводжував помічник у чорних джинсах і чорному піджаку, яка несла для артистки великого плюшевого ведмедика.

 

Співачка Брітні Спірс
Співачка Брітні Спірс. Фото: BACKGRID

 

Співачка Брітні Спірс
Співачка Брітні Спірс. Фото: BACKGRID

 

Кажуть, що стосунки Брітні Спірс з дітьми "повністю відновилися" після публічної сварки, яку хлопці та їхній батько пояснювали дивними публікаціями Брітні в соціальних мережах останніх років, у багатьох із яких вона позувала й танцювала оголеною.

"Брітні вже кілька місяців розмовляє з Шоном Престоном і Джейденом. Хлопчики дуже люблять свою матір, як і вона їх. Вони з нетерпінням чекають спільного майбутнього", — розповів друг родини.

Хлопчики постійно живуть на Гаваях із серпня 2023 року, коли їхній батько перевіз свою родину, включаючи Вікторію Прінс, його дружину, з якою вони проживали 10 років, і двох їхніх доньок: Джордан, 12 років, і Пейтон, 9 років.

Нагадаємо, стали відомі подробиці арешту Джастіна Тімберлейка. А раніше ми писали, скільки Брітні Спірс може заробляти за відео для дорослих.

Брітні Спірс
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