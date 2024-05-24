На Бейонсе подали до суду — деталі

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Відому американську співачку Бейонсе звинувачують у плагіаті. У судовому позові гурту Da Showstoppaz йдеться про те, що у її популярній пісні Break My Soul були використані семпли з їх пісні.

Про це пише The Guardian.

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Бейонсе звинуватили у плагіаті

Гурт Da Showstoppaz стверджує, що Explode Big Freedia порушує авторські права на їхній трек Release a Wiggle, випущений у 2002 році. Співачка дещо змінює заголовну фразу на release your wiggle у приспіві. Саме ця фраза була частиною треку, який семплювала Бейонсе.

Відповідачами у позові вказується Бейонсе, Big Freedia, Jay-Z та Sony Music.

"Відповідачі використали слова, мелодію та музичне аранжування позивачів з їхніх творів, захищених авторським правом... Будь-яка розумна людина, яка послухає Release a Wiggle та Explode, дійде висновку, що ці пісні суттєво схожі", — йдеться у позові.

Поки що співачка та її чоловік Jay-Z ніяк не прокоментував звинувачення у плагіаті.

Раніше Бейонсе з'явилась у сміливому ковбойському наряді на премії Music Awards 2024. А також новий альбом зірки вже встиг спровокувати скандал. У ньому є пісня Daughter, у якій, на думку деяких конспірологів, зірка зізнається у вбивстві коханки свого чоловіка Jay-Z.