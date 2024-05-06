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Бейонсе у зухвалому вбранні похизувалася оголеними сідницями

6 травня 2024 09:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Бейонсе у зухвалому вбранні похизувалася оголеними сідницями
Співачка Бейнсе. Фото: instagram.com/beyonce/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська співачка Бейонсе показала сміливий образ у рамках випуску свого кантрі-альбому. Артистка приміряла ботфорти та вбрання, в якому оголила сідниці.

Знімки співачка показала в Instagram.

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Нещодавно Бейонсе випустила альбом Act II: Cowboy Carter. Робота присвячена її корінню в Техасі, вона назвала свою восьму студійну платівку "найкращим альбомом", який вона коли-небудь створювала.

"Радість створення музики полягає в тому, що тут немає правил", — сказала вона в пресрелізі.

 

Співачка Бейнсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейнсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Минулого року артистка оголосила, що концертний фільм Renaissance про її епічний світовий тур вийде в кінотеатрах ще у 18 країнах.

Фільм вийшов у прокат у США 1 грудня і вже зібрав 38,8 мільйона доларів. Її успішний тур завершився в жовтні після 56 концертів у 39 країнах і заробив 579 мільйонів доларів.

Японський художник Хадзіме Сораяма звинуватив співачку Бейонсе в тому, що вона створила футуристичні костюми для свого туру Renaissance за мотивами його ілюстрацій. Художник опублікував кілька кадрів із виступів співачки та порівняв їх із власними творами, що спричинило скандал у мережі.

Нагадаємо, американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян вразила відвертою рекламою вбрання.

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