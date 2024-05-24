На Бейонсе подали в суд.

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Известную американскую певицу Бейонсе обвиняют в плагиате. В судебном иске группы Da Showstoppaz говорится, что в ее популярной песне Break My Soul были использованы сэмплы из их песни.

Об этом пишет The Guardian.

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Бейонсе обвинили в плагиате

Группа Da Showstoppaz утверждает, что Explode Big Freedia нарушает авторские права на их трек Release a Wiggle, выпущенный в 2002 году. Певица несколько меняет заглавную фразу на release your wiggle в припеве. Именно эта фраза была частью трека, который сэмплировала Бейонсе.

Ответчиками в иске указываются Бейонсе, Big Freedia, Jay-Z и Sony Music.

"Ответчики использовали слова, мелодию и музыкальную аранжировку истцов из их произведений, защищенных авторским правом... Любой умный человек, который послушает Release a Wiggle и Explode, прийдет к выводу, что эти песни существенно похожи", — говорится в иске.

Пока певица и ее муж Jay-Z никак не прокомментировали обвинения в плагиате.

Ранее Бейонсе появилась в смелом ковбойском наряде на премии Music Awards 2024. А также новый альбом звезды уже успел спровоцировать скандал. В нем есть песня Daughter, в которой, по мнению некоторых конспирологов, звезда признается в убийстве любовницы своего мужа Jay-Z.