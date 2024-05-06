Бейонсе в дерзких нарядах похвасталась обнаженными ягодицами

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Американская певица Бейонсе показала смелый образ в рамках выпуска своего кантри-альбома. Артистка примеряла ботфорты и наряд, в котором обнажила ягодицы.

Снимки певица показала в Instagram.

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Недавно Бейонсе выпустила альбом "Act II": Cowboy Carter. Работа посвящена ее корням в Техасе, она назвала свою восьмую студийную пластинку "лучшим альбомом", который она когда-либо создавала.

"Радость создания музыки состоит в том, что здесь нет правил", — сказала она в пресс-релизе.

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

В прошлом году артистка объявила, что концертный фильм Renaissance о ее эпическом мировом туре выйдет в кинотеатрах еще в 18 странах.

Фильм вышел в прокат в США 1 декабря и уже собрал 38,8 миллионов долларов. Ее успешный тур завершился в октябре после 56 концертов в 39 странах и заработал 579 миллионов долларов.

Японский художник Хадзимэ Сораяма обвинил певицу Бейонсе в том, что она создала футуристические костюмы для своего тура Renaissance по мотивам его иллюстраций. Художник опубликовал несколько кадров из выступлений певицы и сравнил их с собственными произведениями, что повлекло за собой скандал в сети.

Напомним, американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поразила откровенной рекламой одежды.