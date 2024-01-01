Бейонсе в діамантах та ультраміні похизувалась новорічними фото

Бейонсе в діамантах та ультраміні похизувалася новорічними фото
У новорічну ніч Бейонсе вразила своїх 319 мільйонів підписників новими знімками. Образ артистки був традиційно відвертим.
Світлини співачка опублікувала у своїй соціальній мережі.
Святкова фотосесія Бейонсе
42-річна артистка продемонструвала своє почуття стилю в твідовому ультраміні та блейзері. Доповнила образ корсетом та окулярами. Не обійшлося без дизайнерської сумочки та діамантової прикраси.
Нещодавно артистка оголосила, що концертний фільм Renaissance про її епічний світовий тур вийде в кінотеатрах ще у 18 країнах.
Фільм вийшов у прокат у США 1 грудня і вже зібрав 38,8 мільйона доларів. Її шалено успішний тур завершився в жовтні після 56 концертів у 39 країнах. Тур заробив 579 мільйонів доларів.
Японський худжник Хадзіме Сораяма звинуватив співачку Бейонсе в тому, що вона створила футуристичні костюми для свого туру Renaissance за мотивами його ілюстрацій. Художник опублікував кілька кадрів із виступів співачки та порівняв їх із власними творами, що спричинило скандал у мережі.
Нагадаємо, гурт Destiny's Child об'єднався заради прем'єри фільму Бейонсе.
Раніше Бейонсе у шортах за 2 тисячі доларів показала, як святкувала день народження чоловіка.
Читайте Новини.LIVE!