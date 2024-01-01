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Бейонсе в діамантах та ультраміні похизувалася новорічними фото

1 січня 2024 10:43
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Бейонсе в діамантах та ультраміні похизувалась новорічними фото
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У новорічну ніч Бейонсе вразила своїх 319 мільйонів підписників новими знімками. Образ артистки був традиційно відвертим.

Світлини співачка опублікувала у своїй соціальній мережі.

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42-річна артистка продемонструвала своє почуття стилю в твідовому ультраміні та блейзері. Доповнила образ корсетом та окулярами. Не обійшлося без дизайнерської сумочки та діамантової прикраси.

 

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Нещодавно артистка оголосила, що концертний фільм Renaissance про її епічний світовий тур вийде в кінотеатрах ще у 18 країнах.

Фільм вийшов у прокат у США 1 грудня і вже зібрав 38,8 мільйона доларів. Її шалено успішний тур завершився в жовтні після 56 концертів у 39 країнах. Тур заробив 579 мільйонів доларів.

Японський худжник Хадзіме Сораяма звинуватив співачку Бейонсе в тому, що вона створила футуристичні костюми для свого туру Renaissance за мотивами його ілюстрацій. Художник опублікував кілька кадрів із виступів співачки та порівняв їх із власними творами, що спричинило скандал у мережі.

Нагадаємо, гурт Destiny's Child об'єднався заради прем'єри фільму Бейонсе.

Раніше Бейонсе у шортах за 2 тисячі доларів показала, як святкувала день народження чоловіка.

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