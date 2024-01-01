Бейонсе в бриллиантах и ультрамини похвасталась новогодними фото

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

В новогоднюю ночь Бейонсе поразила своих 319 миллионов подписчиков новыми снимками. Образ артистки был традиционно откровенен.

Фотографии певица опубликовала в своей социальной сети.

Читайте также:

Праздничная фотосессия Бейонсе

42-летняя артистка продемонстрировала свое чувство стиля в твидовом ультра-мини и блейзере. Дополнила образ корсетом и очками. Не обошлось без дизайнерской сумочки и бриллиантового украшения.

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Недавно артистка объявила, что концертный фильм Renaissance о ее эпическом мировом туре выйдет в кинотеатрах еще в 18 странах.

Фильм вышел в прокат в США 1 декабря и уже собрал 38,8 миллиона долларов. Ее успешный тур завершился в октябре после 56 концертов в 39 странах. Тур собрал 579 миллионов долларов.

Японский художник Хадзимэ Сораяма обвинил певицу Бейонсе в том, что она создала футуристические костюмы для своего тура Renaissance по мотивам его иллюстраций. Художник опубликовал несколько кадров с выступлений певицы и сравнил их с собственными произведениями, что повлекло за собой скандал в сети.

Напомним, группа Destiny's Child объединилась ради премьеры фильма Бейонсе.

Ранее Бейонсе в шортах за 2 тысячи долларов показала, как праздновала день рождения супруга.