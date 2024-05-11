Стало відомо, на яку суперзірку король Чарльз проміняв зустріч з принцом Гаррі

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Король Чарльз зустрівся з Девідом Бекхемом, щоб обговорити його благодійний фонд, поки принц Гаррі був у країні. Герцог Сассекський сказав, що його батько був надто зайнятий "іншими пріоритетами", щоб побачити його, поки він був у Великій Британії цього тижня.

Про це пише Daily Mail.

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Фотографій зустрічі не було опубліковано, і невідомо, де пара познайомилася. Відкриття того, що король зустрів колишнього капітана збірної Англії, коли його син був удома та відвідував захід неподалік від Букінгемського палацу, може ще більше поглибити їхні розриви.

Футболіст Девід Бекхем. Фото: Reuters

Візит принца Гаррі був запланований на кілька місяців наперед. Герцог Сассекський, як повідомляється, запросив свого батька в собор Святого Павла на десяту річницю Ігор Нескорених. Палац залишив це без відповіді.

Гаррі приїхав у лютому, коли в його батька вперше діагностували рак, але він ненадовго зустрівся із монархом і королевою Каміллою, перш ніж вони поїхали до Сандрінгему.

Нагадаємо, принц Гаррі приїхав до Великої Британії без Меган Маркл. А король Чарльз влаштував вечірку біля Букінгемського палацу.