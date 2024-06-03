Бекхэм на службе у короля — звездный футболист стал помощником британского монарха

Футболист Дэвид Бекхэм с королем Великобритании Чарльзом. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Король Великобритании Чарльз назначил Дэвида Бекхэма послом Королевского благотворительного фонда. Монарх встретился с футболистом в своей резиденции в Хайгроув-Гардене в графстве Глостершир.

Бекхэм рассказал об этом в своем Instagram.

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Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория близки с британской королевской семьей. Они неоднократно присутствовали на различных официальных мероприятиях, организованных монархами: например, на свадьбах принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, а также Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Футболист в дружеских отношениях с Уильямом, разделяя с ним интересы в сфере спорта и благотворительности.

Футболист Дэвид Бекхэм с королем Великобритании Чарльзом. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм стал послом Королевского благотворительного фонда. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм стал послом Королевского благотворительного фонда. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм стал послом Королевского благотворительного фонда. Фото: instagram.com/davidbeckham/

"Для меня большая честь стать послом Королевского фонда. Как человек, выросший в Лондоне, но проникшийся любовью к сельской местности, я с нетерпением жду поддержки образовательных программ фонда и усилий, направленных на то, чтобы молодежь лучше понимала природу. А еще мы с королем поделились советами по пчеловодству!" — написал Бекхэм.

Звезду футбола отметили в официальном заявлении фонда.

"Мы рады приветствовать Дэвида Бекхэма в семье Королевского фонда как посла и с нетерпением ждем возможности работать с ним в ближайшие месяцы и годы, чтобы рассказать о работе нашего фонда более широкой аудитории", — говорится в заявлении исполнительного директора Королевского фонда Кристины Мурин.

Напомним, Виктория Бекхэм снялась для известного глянца. А король Черльз раньше встретился с Дэвидом Бекхэмом вместо встречи с принцем Гарри.