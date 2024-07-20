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Бренд Adidas зі скандалом скасував рекламну кампанію із моделлю Беллою Хадід

20 липня 2024 09:58
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Бренд Adidas зі скандалом скасував рекламну кампанію із моделлю Беллою Хадід
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadidbrasil/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бренд Adidas видалив рекламну кампанію, в якій брала участь модель Белла Хадід, і вибачився перед покупцями. Белла Хадід, 27-річна модель палестино-голландського походження, рекламувала перезапуск лінії кросівок SL 72, створених Adidas для Олімпіади 1972 року в Мюнхені. На тих Іграх палестинська терористична організація "Чорний вересень" вбила 11 членів збірної Ізраїлю та місцевого поліцейського.

Про це пише Daily Mail.

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В Adidas після публічної критики заявили: "Ми усвідомимо, що покупцями були встановлені зв'язки з трагічними історичними подіями — хоча вони були зовсім ненавмисні — і просимо вибачення за будь-який заподіяний розлад чи занепокоєння. Ми переглядаємо частину кампанії, що залишилася. Ми віримо в спорт як об'єднуючу силу у всьому світі і продовжимо наші зусилля щодо захисту різноманітності та рівності у всьому, що ми робимо".

 

 

З приводу участі Белли Хадід у рекламній кампанії Adidas висловлювалися представники Американського єврейського комітету. Вони назвали це "кричучою помилкою".

"Вибір відкритої у своїх антиізраїльських висловлюваннях моделі, щоб нагадати про ці трагічні Олімпійські ігри, є або величезним недоглядом, або навмисним підбурюванням. Ні те, ні інше неприйнятно", — заявляли представники Американського єврейського комітету в соцмережі. Х.

Для Белли Хадід це вже не перша "скасування" через її висловлену позицію з приводу атак ХАМАС на прикордонні з сектором Газа території Ізраїлю: у листопаді 2023 року з нею припинив співпрацю Dior. Тоді її місце взяли ізраїльську модель Май Тагер.

Нагадаємо, донька Мадонни позувала у відвертій рекламі дизайнерського вбрання. А раніше ми писали, що Ріанна знялась у рекламі власного бренду білизни.

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