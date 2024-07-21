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Белла Хадид планирует засудить Adidas — уже наняла команду адвокатов

21 июля 2024 21:41
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Белла Хадид планирует подать в суд на Adidas из-за скандальной рекламной кампании
Американская модель Белла Хадида в кампании Adidas. Фото: Instagram/bellahadidbrasil
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Накануне немецкая компания Adidas удалила рекламную кампанию, в которой принимала участие американская супермодель Белла Хадид. Причиной стало негодование Американского еврейского комитета из-за происхождения 27-летней знаменитости. Белла не собирается отпускать неприятную ситуацию и готовится судиться.

Об этом сообщает TMZ.

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Супермодель уже начала готовиться к предстоящему рассмотрению громкого дела и наняла команду адвокатов для этой цели. Белла планирует заставить компанию Adidas понести ответственность за то, что та инициировала жестокую и разрушительную рекламную кампанию, а также привлекла ее к скандалу. Что любопытно, контракт с Adidas знаменитость пока не расторгла.

Причиной послужил перезапуск линии кроссовок SL 72, созданных Adidas для Олимпиады 1972 года в Мюнхене. В это время палестинская террористическая организация "Черный сентябрь" убила 11 членов сборной Израиля и местного полицейского. Поскольку у Беллы палестино-голландские корни, Adidas захейтили и в сети, и осудили многочисленные израильские организации.

В компании извинились перед Беллой Хадид. Впрочем, от судебного иска Adidas это не спасет. Ранее у супермодели уже возникали проблемы в карьере из-за ее происхождения и позиции относительно войны в регионе. В ноябре прошлого года с ней прекратил сотрудничество французский дом моды Dior.

Напомним, ранее мы писали, что на американскую певицу Мадонну подал иск в суд ее преданный поклонник. Также мы рассказывали, что Белла Хадид обнажилась для рекламы собственного бренда духов.

суд Джиджи Хадид зарубежные звезды Adidas

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