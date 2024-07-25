Белла Хадид против Барби — ученые определили, кто из звезд имеет самое красивое лицо
Ученые включили актрису Аню Тейлор-Джой, модель Беллу Хадид и актрису Марго Робби в десятку самых привлекательных женщин мира согласно Golden Ratio Beauty Phi, измеряющему физическое совершенство. Попавшая в тройку лидеров Белла Хадид откровенно рассказала о том, что ей пришлось сделать операцию на носу в 14 лет, и о том, как сильно она жалеет об этом решении.
Об этом пишет Daily Mail .
Аня Тейлор-Джой возглавила рейтинг самых красивых
Аню Тейлор-Джой знают за ее кошачьи черты лица. Пластический хирург Де Сильва сказал: "Аня Тейлор-Джой стала очевидным победителем в списке красавиц, потому что все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства".
В интервью журналу Vogue в 2022 году Белла Хадид подробно рассказала, признав, что всегда чувствовала себя "безобразной" и "некрутой" по сравнению со старшей сестрой Джиджи, а также вспоминала свою борьбу с анорексией и поиски лечения от депрессии. Белла настаивала на том, что ринопластика — единственная процедура, которую она делала.
Доктор Де Сильва сказал: "Форма подбородка Беллы Хадид, с результатом 99,7 процента была всего на 0,3 процента от идеальной формы".
Зендея известна как икона моды и красавица. С годами она изменила свой образ, создавая более экспериментальный макияж, разные прически и увлекательные стилистические решения.
Марго Робби претерпела очень гламурную трансформацию со времен, когда играла Донну Фридман в сериале "Соседи".
Когда-то у Марго было детское лицо, но с годами ее лицо стало более рельефным и четким.
Голливудская звезда выбирала более жесткий макияж и резкий загар, а теперь она любит более мягкую палитру, которая демонстрирует ее естественную свежую кожу.
"Марго Робби была четвертой, получив высокие баллы во всех категориях, кроме области бровей", — пояснил доктор Де Сильва.
Следущей в рейтинге идет Бейонсе.
Доктор Де Сильва сказал: "Бейонсе была второй старшей женщиной в списке, и она все еще выглядит невероятно, поскольку в сентябре ей исполняется 43 года. Она получила самые высокие оценки за форму лица (99,6%) и очень высокие оценки за глаза, область бровей и губ".
Звезду на протяжении многих лет постоянно хвалили за ее внешность и неизменно называли одной из самых красивых женщин в мире.
Тейлор Свифт за эти годы стала мировой иконой, потому что у нее под рукой была лучшая команда по макияжу и прическе. Черты ее лица стали более изящными. Ее команда по макияжу сосредоточилась на подчеркивании ее скул.
Напомним, дочь Моники Белуччи устроила дефиле намодном показе.
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