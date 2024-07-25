Белла Хадид против Барби — ученые определили, кто из звезд имеет самое красивое лицо

Модель Белла Хадида. Фото: Reuters

Ученые включили актрису Аню Тейлор-Джой, модель Беллу Хадид и актрису Марго Робби в десятку самых привлекательных женщин мира согласно Golden Ratio Beauty Phi, измеряющему физическое совершенство. Попавшая в тройку лидеров Белла Хадид откровенно рассказала о том, что ей пришлось сделать операцию на носу в 14 лет, и о том, как сильно она жалеет об этом решении.

Об этом пишет Daily Mail .

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Аню Тейлор-Джой знают за ее кошачьи черты лица. Пластический хирург Де Сильва сказал: "Аня Тейлор-Джой стала очевидным победителем в списке красавиц, потому что все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства".

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters

В интервью журналу Vogue в 2022 году Белла Хадид подробно рассказала, признав, что всегда чувствовала себя "безобразной" и "некрутой" по сравнению со старшей сестрой Джиджи, а также вспоминала свою борьбу с анорексией и поиски лечения от депрессии. Белла настаивала на том, что ринопластика — единственная процедура, которую она делала.

Модель Белла Хадида. Фото: Reuters

Доктор Де Сильва сказал: "Форма подбородка Беллы Хадид, с результатом 99,7 процента была всего на 0,3 процента от идеальной формы".

Актриса Зендея. Фото: Reuters

Зендея известна как икона моды и красавица. С годами она изменила свой образ, создавая более экспериментальный макияж, разные прически и увлекательные стилистические решения.

Марго Робби претерпела очень гламурную трансформацию со времен, когда играла Донну Фридман в сериале "Соседи".

Когда-то у Марго было детское лицо, но с годами ее лицо стало более рельефным и четким.

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Голливудская звезда выбирала более жесткий макияж и резкий загар, а теперь она любит более мягкую палитру, которая демонстрирует ее естественную свежую кожу.

"Марго Робби была четвертой, получив высокие баллы во всех категориях, кроме области бровей", — пояснил доктор Де Сильва.

Следущей в рейтинге идет Бейонсе.

Доктор Де Сильва сказал: "Бейонсе была второй старшей женщиной в списке, и она все еще выглядит невероятно, поскольку в сентябре ей исполняется 43 года. Она получила самые высокие оценки за форму лица (99,6%) и очень высокие оценки за глаза, область бровей и губ".

Певица Бейонсе. Фото: Reuters

Звезду на протяжении многих лет постоянно хвалили за ее внешность и неизменно называли одной из самых красивых женщин в мире.

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Тейлор Свифт за эти годы стала мировой иконой, потому что у нее под рукой была лучшая команда по макияжу и прическе. Черты ее лица стали более изящными. Ее команда по макияжу сосредоточилась на подчеркивании ее скул.

Напомним, дочь Моники Белуччи устроила дефиле намодном показе.