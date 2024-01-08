Санта Дімопулос приголомшила оголеною фотосесією на Балі
Співачка Санта Дімопулос поділилася кадром з нової відвертої фотосесії. Зірка вирушила на відпочинок на Балі, і не гаяла часу даремно.
У соціальній мережу Санта опублікувала відверту світлину.
Смілива зйомка Санти Дімопулос
На фото Санта позує "ню" під краплями води. Як зазначила авторка фотосесії, зйомка вийшла плідною.
"Краса, яку не довелося навіть ретушувати", — підписала світлину Санта.
Дімопуос не рідко ділиться з фоловерами сміливими фотосесіями з різних екзотичних куточків. А напередодні нового року вона зробила допис, в якому подякувала з минуле.
"Цей рік був найскладнішим для мене, тут я не ділилася тим, що відбувається, але всередині мене відбулася смерть і переродження. Я вдячна собі за те, що пішла в пізнання та глибину. Що вийшла з тріади страх-сором-провина і пішла в бажання та розвиток. Вдячна всьому, що сталося зі мною, це привело мене туди, де я є. Вдячна Всесвіту і Богу за чудеса, які виявляють мені. Вдячна своїй сім'ї за розуміння і безумовну підтримку. Вдячна вчителям і наставникам. Грудень — ціле життя для мене…Вперше відчуваю, як вийшла за свої рамки, прийшла до себе та своєї природи. Бажаю кожному з вас стати Творцем, реалізувати Божий промисел, аналізувати і в той же час перебувати в сьогоденні, постійно підлаштовуючись під реальність, що перебудовується, не втрачаючи внутрішніх опор, любові і божественного всередині. Змінюючи себе ми змінюємо світ", — сказала Дімопулос.
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