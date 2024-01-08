Санта Дімопулос приголомшила оголеною фотосесією на Балі

Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Співачка Санта Дімопулос поділилася кадром з нової відвертої фотосесії. Зірка вирушила на відпочинок на Балі, і не гаяла часу даремно.

У соціальній мережу Санта опублікувала відверту світлину.

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На фото Санта позує "ню" під краплями води. Як зазначила авторка фотосесії, зйомка вийшла плідною.

"Краса, яку не довелося навіть ретушувати", — підписала світлину Санта.

Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Дімопуос не рідко ділиться з фоловерами сміливими фотосесіями з різних екзотичних куточків. А напередодні нового року вона зробила допис, в якому подякувала з минуле.

"Цей рік був найскладнішим для мене, тут я не ділилася тим, що відбувається, але всередині мене відбулася смерть і переродження. Я вдячна собі за те, що пішла в пізнання та глибину. Що вийшла з тріади страх-сором-провина і пішла в бажання та розвиток. Вдячна всьому, що сталося зі мною, це привело мене туди, де я є. Вдячна Всесвіту і Богу за чудеса, які виявляють мені. Вдячна своїй сім'ї за розуміння і безумовну підтримку. Вдячна вчителям і наставникам. Грудень — ціле життя для мене…Вперше відчуваю, як вийшла за свої рамки, прийшла до себе та своєї природи. Бажаю кожному з вас стати Творцем, реалізувати Божий промисел, аналізувати і в той же час перебувати в сьогоденні, постійно підлаштовуючись під реальність, що перебудовується, не втрачаючи внутрішніх опор, любові і божественного всередині. Змінюючи себе ми змінюємо світ", — сказала Дімопулос.

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