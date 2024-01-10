Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии впервые после длительной паузы

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/

Модель Белла Хадид снова вернулась к работе. Звезда делала перерыв в модельной карьере из-за обострения болезни Лайма.

Фото звезды появились в социальных сетях модного журнала.

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Хадид снялась для четырех обложек журнала Perfect весна-лето 2024. На первой обложке 27-летняя модель позировала фотографу Брайсу Андерсону, завернутая в постер с принтом Корбина Шоу. При его создании художник вдохновился образом Дебби Харри из группы Blondie, на выступлении которой в 1978 году на ней вместо платья был постер, сорванный ею со стены у концертного зала.

Модель Белла Хадида. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/

"После года перерыв Белла возвращается к карьере модели", — написали редакторы издания в сети.

2023 Белла редко появлялась на публике и практически не снималась для модных изданий. Хадид также пропустила несколько недель мод и была полностью сосредоточена на выздоровлении. Красавица более 100 дней находилась в медицинском центре под капельницами, изредка опровергала слухи о лечении наркозависимости.

Модель появилась на публике в компании нового бойфренда. Избранник Беллы — известный наездник Адан Бануэлос, с которым модель впервые увидели спустя четыре месяца после разрыва с Марком Калманом.

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