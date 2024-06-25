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Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення із Джей Ло зчепився з папараці

25 червня 2024 09:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актор Бен Аффлек втрапив у скандал — зірку роздратували папараці
Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий актор Бен Аффлек розлютився на папараці. Зірка накричав на фотографів через те, що спалахи камер ледь не спровокували аварію.

Про це повідомляє TMZ

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Бен Аффлек розгнівався на папараці

Актор ледь не втрапив у ДТП біля їхнього з Дженніфер Лопес подружнього будинку, коли папараці почали його фотографувати і засліпили. Яскраві лампочки настільки його розлютили, що він різко натиснув на гальма, дав задній хід та вийшов з машини, щоб накричати на фотографів.

"Слухай, чувак, через тебе я потраплю в аварію. Не блимайте, коли я їду по темній дорозі", — розгнівано заявив Аффлек.

Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення із Джей Ло зчепився з папараці - фото 1
Актор Бен Аффлек кричить на папараці. Фото: BACKGRID
Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення із Джей Ло зчепився з папараці - фото 2
Актор Бен Аффлек кричить на папараці. Фото: BACKGRID

Зірку продовжували фотографувати, коли той намагався прочитати лекцію про безпеку дорожнього руху.

Дженіфер Лопес не була того вечора разом з Аффлеком, адже ніжиться на сонечку в Італії.

Нагадаємо, Бен Аффлек повернувся до своєї алкогольної залежності на тлі проблем у шлюбі. Також він продає спільний маєток з Джей Ло.

Дженіфер Лопес
Бен Аффлек
розлучення
Голлівуд
фото
закордонні зірки
фотосесія

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