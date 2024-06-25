Актор Бен Аффлек втрапив у скандал — зірку роздратували папараці

Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення із Джей Ло зчепився з папараці
Відомий актор Бен Аффлек розлютився на папараці. Зірка накричав на фотографів через те, що спалахи камер ледь не спровокували аварію.
Про це повідомляє TMZ.
Бен Аффлек розгнівався на папараці
Актор ледь не втрапив у ДТП біля їхнього з Дженніфер Лопес подружнього будинку, коли папараці почали його фотографувати і засліпили. Яскраві лампочки настільки його розлютили, що він різко натиснув на гальма, дав задній хід та вийшов з машини, щоб накричати на фотографів.
"Слухай, чувак, через тебе я потраплю в аварію. Не блимайте, коли я їду по темній дорозі", — розгнівано заявив Аффлек.
Зірку продовжували фотографувати, коли той намагався прочитати лекцію про безпеку дорожнього руху.
Дженіфер Лопес не була того вечора разом з Аффлеком, адже ніжиться на сонечку в Італії.
Нагадаємо, Бен Аффлек повернувся до своєї алкогольної залежності на тлі проблем у шлюбі. Також він продає спільний маєток з Джей Ло.
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