Актор Бен Аффлек втрапив у скандал — зірку роздратували папараці

Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Відомий актор Бен Аффлек розлютився на папараці. Зірка накричав на фотографів через те, що спалахи камер ледь не спровокували аварію.

Про це повідомляє TMZ.

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Актор ледь не втрапив у ДТП біля їхнього з Дженніфер Лопес подружнього будинку, коли папараці почали його фотографувати і засліпили. Яскраві лампочки настільки його розлютили, що він різко натиснув на гальма, дав задній хід та вийшов з машини, щоб накричати на фотографів.

"Слухай, чувак, через тебе я потраплю в аварію. Не блимайте, коли я їду по темній дорозі", — розгнівано заявив Аффлек.

Актор Бен Аффлек кричить на папараці. Фото: BACKGRID

Актор Бен Аффлек кричить на папараці. Фото: BACKGRID

Зірку продовжували фотографувати, коли той намагався прочитати лекцію про безпеку дорожнього руху.

Дженіфер Лопес не була того вечора разом з Аффлеком, адже ніжиться на сонечку в Італії.

Нагадаємо, Бен Аффлек повернувся до своєї алкогольної залежності на тлі проблем у шлюбі. Також він продає спільний маєток з Джей Ло.