Актер Бен Аффлек попал в скандал — звезду разозлили папарацци

Актриса Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Известный актер Бен Аффлек разозлился на папарацци. Звезда накричал на фотографов из-за того, что вспышки камер едва не спровоцировали аварию.

Об этом сообщает TMZ.

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Актер едва не попал в ДТП возле их из Дженнифер Лопес супружеского дома, когда папарацци начали его фотографировать и ослепили. Яркие лампочки настолько разозлили его, что он резко нажал на тормоза, дал задний ход и вышел из машины, чтобы накричать на фотографов.

"Слушай, чувак, из-за тебя я попаду в аварию. Не мигайте, когда я еду по темной дороге", — разгневано заявил Аффлек.

Актер Бен Аффлек кричит на папарацци. Фото: BACKGRID

Актер Бен Аффлек кричит на папарацци. Фото: BACKGRID

Звезду продолжали фотографировать, когда тот пытался прочесть лекцию о безопасности дорожного движения.

Дженнифер Лопес не была в тот вечер вместе с Аффлеком, ведь она нежится на солнышке в Италии.

Напомним, Бен Аффлек вернулся к алкогольной зависимости на фоне проблем в браке. Также он продает общее имение с Джей Ло.