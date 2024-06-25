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Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Джей Ло сцепился с папарацци

25 июня 2024 09:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актер Бен Аффлек попал в скандал — звезду разозлили папарацци
Актриса Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный актер Бен Аффлек разозлился на папарацци. Звезда накричал на фотографов из-за того, что вспышки камер едва не спровоцировали аварию.

Об этом сообщает TMZ.

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Актер едва не попал в ДТП возле их из Дженнифер Лопес супружеского дома, когда папарацци начали его фотографировать и ослепили. Яркие лампочки настолько разозлили его, что он резко нажал на тормоза, дал задний ход и вышел из машины, чтобы накричать на фотографов.

"Слушай, чувак, из-за тебя я попаду в аварию. Не мигайте, когда я еду по темной дороге", — разгневано заявил Аффлек.

Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Джей Ло сцепился с папарацци - фото 1
Актер Бен Аффлек кричит на папарацци. Фото: BACKGRID
Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Джей Ло сцепился с папарацци - фото 2
Актер Бен Аффлек кричит на папарацци. Фото: BACKGRID

Звезду продолжали фотографировать, когда тот пытался прочесть лекцию о безопасности дорожного движения.

Дженнифер Лопес не была в тот вечер вместе с Аффлеком, ведь она нежится на солнышке в Италии.

Напомним, Бен Аффлек вернулся к алкогольной зависимости на фоне проблем в браке. Также он продает общее имение с Джей Ло.

Дженнифер Лопес
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