Бен Аффлек придбав нерухомість — деталі

Американський актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голлівудський актор Бен Аффлек придбав розкішний маєток у Лос-Анджелесі. Зірка вчергове підігрів чутки про його розлучення із дружиною Дженніфер Лопес.

Про це пише Daily Mail.

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Актор закрив рахунок на новий маєток вартістю 20,5 мільйонів доларів. Будинок на узбережжі океану має п'ять спалень і шість ванних кімнат із зонами для сніданків і обідів, а також окрему сімейну кімнату, кабінет, гардеробні, кінотеатр, вбиральню, гостьовий будинок та інші зручності.

Такий розвиток подій підігріває чутки, що шлюб Аффлека з 55-річною Дженніфер Лопес наближається до розлучення.

Раніше вона разом із Беном Аффлеком виставила будинок у Беверлі-Гіллз на продаж за 68 мільйонів доларів. Маєток ще не знайшов свого покупця.

Нагадаємо, Джей Ло відсвяткувала 55-річчя в стилі серіалу "Бріджертони". Також вона проявила теплі почуття до Бена Аффлека, але прихильники їй не повірили.