Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення придбав собі шикарний особняк arrow

Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення придбав собі шикарний особняк

29 липня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бен Аффлек придбав нерухомість — деталі
Американський актор Бен Аффлек. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Голлівудський актор Бен Аффлек придбав розкішний маєток у Лос-Анджелесі. Зірка вчергове підігрів чутки про його розлучення із дружиною Дженніфер Лопес.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Бен Аффлек придбав собі будинок

Актор закрив рахунок на новий маєток вартістю 20,5 мільйонів доларів. Будинок на узбережжі океану має п'ять спалень і шість ванних кімнат із зонами для сніданків і обідів, а також окрему сімейну кімнату, кабінет, гардеробні, кінотеатр, вбиральню, гостьовий будинок та інші зручності.

Такий розвиток подій підігріває чутки, що шлюб Аффлека з 55-річною Дженніфер Лопес наближається до розлучення.

Раніше вона разом із Беном Аффлеком виставила будинок у Беверлі-Гіллз на продаж за 68 мільйонів доларів. Маєток ще не знайшов свого покупця.

Нагадаємо, Джей Ло відсвяткувала 55-річчя в стилі серіалу "Бріджертони". Також вона проявила теплі почуття до Бена Аффлека, але прихильники їй не повірили.

шлюб нерухомість Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення закордонні зірки особняк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ