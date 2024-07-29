Бен Аффлек придбав нерухомість — деталі

Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення придбав собі шикарний особняк
Голлівудський актор Бен Аффлек придбав розкішний маєток у Лос-Анджелесі. Зірка вчергове підігрів чутки про його розлучення із дружиною Дженніфер Лопес.
Про це пише Daily Mail.
Бен Аффлек придбав собі будинок
Актор закрив рахунок на новий маєток вартістю 20,5 мільйонів доларів. Будинок на узбережжі океану має п'ять спалень і шість ванних кімнат із зонами для сніданків і обідів, а також окрему сімейну кімнату, кабінет, гардеробні, кінотеатр, вбиральню, гостьовий будинок та інші зручності.
Такий розвиток подій підігріває чутки, що шлюб Аффлека з 55-річною Дженніфер Лопес наближається до розлучення.
Раніше вона разом із Беном Аффлеком виставила будинок у Беверлі-Гіллз на продаж за 68 мільйонів доларів. Маєток ще не знайшов свого покупця.
Нагадаємо, Джей Ло відсвяткувала 55-річчя в стилі серіалу "Бріджертони". Також вона проявила теплі почуття до Бена Аффлека, але прихильники їй не повірили.
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