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Бен Аффлек на фоне слухов о разводе приобрел себе шикарный особняк

29 июля 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бен Аффлек приобрел недвижимость — детали
Американский актер Бен Аффлек. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Голливудский актер Бен Аффлек приобрел роскошное поместье в Лос-Анджелесе. Звезда в очередной раз подогрел слухи о его разводе с женой Дженнифер Лопес.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер закрыл счет на новое поместье стоимостью 20,5 миллиона долларов. Дом на побережье океана имеет пять спален и шесть ванных комнат с зонами для завтраков и обедов, а также отдельную семейную комнату, кабинет, гардеробные, кинотеатр, гардеробную, гостевой дом и другие удобства.

Такое развитие событий подогревает слухи о том, что брак Аффлека с 55-летней Дженнифер Лопес близится к разводу.

Ранее она вместе с Беном Аффлеком выставила дом в Беверли-Гиллз на продажу за 68 миллионов долларов. Имение еще не нашло своего покупателя.

Напомним, Джей Ло отпраздновала 55-летие в стиле сериала "Бриджертоны". Также она проявила теплые чувства к Бену Аффлеку, но поклонники ей не поверили.

брак недвижимость Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод зарубежные звезды особняк

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