Бен Аффлек приобрел недвижимость — детали

Бен Аффлек на фоне слухов о разводе приобрел себе шикарный особняк
Голливудский актер Бен Аффлек приобрел роскошное поместье в Лос-Анджелесе. Звезда в очередной раз подогрел слухи о его разводе с женой Дженнифер Лопес.
Об этом пишет Daily Mail.
Бен Аффлек купил себе дом
Актер закрыл счет на новое поместье стоимостью 20,5 миллиона долларов. Дом на побережье океана имеет пять спален и шесть ванных комнат с зонами для завтраков и обедов, а также отдельную семейную комнату, кабинет, гардеробные, кинотеатр, гардеробную, гостевой дом и другие удобства.
Такое развитие событий подогревает слухи о том, что брак Аффлека с 55-летней Дженнифер Лопес близится к разводу.
Ранее она вместе с Беном Аффлеком выставила дом в Беверли-Гиллз на продажу за 68 миллионов долларов. Имение еще не нашло своего покупателя.
Напомним, Джей Ло отпраздновала 55-летие в стиле сериала "Бриджертоны". Также она проявила теплые чувства к Бену Аффлеку, но поклонники ей не поверили.
Читайте Новини.LIVE!