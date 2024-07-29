Бен Аффлек приобрел недвижимость — детали

Американский актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голливудский актер Бен Аффлек приобрел роскошное поместье в Лос-Анджелесе. Звезда в очередной раз подогрел слухи о его разводе с женой Дженнифер Лопес.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Бен Аффлек купил себе дом

Актер закрыл счет на новое поместье стоимостью 20,5 миллиона долларов. Дом на побережье океана имеет пять спален и шесть ванных комнат с зонами для завтраков и обедов, а также отдельную семейную комнату, кабинет, гардеробные, кинотеатр, гардеробную, гостевой дом и другие удобства.

Такое развитие событий подогревает слухи о том, что брак Аффлека с 55-летней Дженнифер Лопес близится к разводу.

Ранее она вместе с Беном Аффлеком выставила дом в Беверли-Гиллз на продажу за 68 миллионов долларов. Имение еще не нашло своего покупателя.

Напомним, Джей Ло отпраздновала 55-летие в стиле сериала "Бриджертоны". Также она проявила теплые чувства к Бену Аффлеку, но поклонники ей не поверили.