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Бен Аффлек засвітився з обручкою на пальці на тлі новин про розлучення з Джей Ло

21 липня 2024 00:30
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
На тлі чуток про розлучення з Дженніфер Лопес Бен Аффлек не зняв обручку
Американські актори Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo_and_benaffleck
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Сімейне життя голлівудської пари Бена Аффлека та Дженніфер Лопес активно обговорюють в таблоїдах. Вже тривалий час їх не бачать разом. На тлі чуток про розлучення, папараці побачили Аффлека з обручкою на пальці.

Про це повідомляє Daily Mail

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Бена Аффлека побачили з обручкою на пальці

Голлівудський актор був помічений фотографами під час виходу з дому колишньої дружини Дженніфер Гарнер, з якою вони друзі та виховують трьох дітей.  Бен виглядав напруженим, стискаючи кермо свого позашляховика Rivian. Так папараці і змогли побачити, зо попри проблеми в шлюбі з Джей Ло, він все ще носить обручку. 

Бен Аффлек обручка
Бен Аффлек з каблучкою на пальці. Фото: The Image Direct

Візит до Гарнер стався на тлі повідомлень про те, що сімейні проблеми Аффлека та Лопес не мають нічого спільного з зірковим статусом Дженніфер.

"Ідея про те, що Бен вважає Дженніфер надто відомою і що він не знав, у що вплутується, звернувши увагу на їхній шлюб, не відповідає дійсності. Є глибші проблеми", — повідомило джерело виданню

Які саме проблеми — ані оточення зірок, ані самі вони не розповідають. Вже як два місяці їх не бачили разом. На тлі цього Лопес скасувала своє масштабне турне містами США та Канади. Зіркове подружжя виставило на продаж свій спільний маєток, а також окремо відзначили другу річницю весілля. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес відмовилась від коштовної прикраси на честь Бена Аффлека. Також ми розповідали, що інсайдери прокоментували кризу в стосунках Джей Ло та Бена Аффлека.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки зіркова пара

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