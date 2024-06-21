Бен Аффлек про Джей Ло — актор розповів цікавий факт про дружину

Голлівудський актор Бен Аффлек. Фото: скриншот YouTube

Відомий голлівудський актор Бен Аффлек ніяк не коментував стосунки із співачкою та акторкою Дженіфер Лопес після того, як у мережі поширилися чутки про їх розлучення. Актор все ж зізнався, що саме його дратує у коханій.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Бен Аффлек про Джей Ло

Актор поділився особистим під час інтерв'ю на ток-шоу Кевіна Харта Hart to Heart. Аффлек зізнався, що його дружині зазвичай приділяють багато уваги.

"Ми пішли кудись з Дженніфер — я не можу згадати, тому що вона така відома — люди люблять її, і вона дійсно представляє щось важливе для них", — поділився він.

Голлівудський актор Бен Аффлек. Фото: скриншот YouTube

Аффлек також пригадав ще один приклад її слави під час прогулянки із дітьми по Таймс-сквер у Нью-Йорку.

"Люди кажуть: "Гей, мені подобається ваш фільм", а потім такі: "ААААААААААА! ДЖЕЙ-ЛО! Дивовижно, розумієте, що я маю на увазі?" — розповів він.

Голлівудський актор Бен Аффлек із дружиною Дженіфер Лопес. Фото: Reuters

Зірка "Бетмену" ніяк не прокоментував стосунки із Джей Ло після того, як з'явилися чутки про те, що подружжя живе окремо та розлучається.

Нагадаємо, раніше ми писали, що насправді відбувається у шлюбі Дженніфер Лопес. А також Бен Аффлек нарешті зустрівся з дружиною з поважної причини.