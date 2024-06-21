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Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення зізнався, що його дратує у Джей Ло

21 червня 2024 17:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бен Аффлек про Джей Ло — актор розповів цікавий факт про дружину
Голлівудський актор Бен Аффлек. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий голлівудський актор Бен Аффлек ніяк не коментував стосунки із співачкою та акторкою Дженіфер Лопес після того, як у мережі поширилися чутки про їх розлучення. Актор все ж зізнався, що саме його дратує у коханій.

Про це пише Page Six.

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Бен Аффлек про Джей Ло

Актор поділився особистим під час інтерв'ю на ток-шоу Кевіна Харта Hart to Heart. Аффлек зізнався, що його дружині зазвичай приділяють багато уваги.  

"Ми пішли кудись з Дженніфер — я не можу згадати, тому що вона така відома — люди люблять її, і вона дійсно представляє щось важливе для них", — поділився він.

Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення зізнався, що його дратує у Джей Ло - фото 1
Голлівудський актор Бен Аффлек. Фото: скриншот YouTube

Аффлек також пригадав ще один приклад її слави під час прогулянки із дітьми по Таймс-сквер у Нью-Йорку.

"Люди кажуть: "Гей, мені подобається ваш фільм", а потім такі: "ААААААААААА! ДЖЕЙ-ЛО! Дивовижно, розумієте, що я маю на увазі?" — розповів він.

Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення зізнався, що його дратує у Джей Ло - фото 2
Голлівудський актор Бен Аффлек із дружиною Дженіфер Лопес. Фото: Reuters

Зірка "Бетмену" ніяк не прокоментував стосунки із Джей Ло після того, як з'явилися чутки про те, що подружжя живе окремо та розлучається.

Нагадаємо, раніше ми писали, що насправді відбувається у шлюбі Дженніфер Лопес. А також Бен Аффлек нарешті зустрівся з дружиною з поважної причини.

шлюб
Дженіфер Лопес
Бен Аффлек
розлучення
актори
закордонні зірки

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