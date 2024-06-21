Бен Аффлек про Джей Ло — актор розповів цікавий факт про дружину

Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення зізнався, що його дратує у Джей Ло
Відомий голлівудський актор Бен Аффлек ніяк не коментував стосунки із співачкою та акторкою Дженіфер Лопес після того, як у мережі поширилися чутки про їх розлучення. Актор все ж зізнався, що саме його дратує у коханій.
Про це пише Page Six.
Бен Аффлек про Джей Ло
Актор поділився особистим під час інтерв'ю на ток-шоу Кевіна Харта Hart to Heart. Аффлек зізнався, що його дружині зазвичай приділяють багато уваги.
"Ми пішли кудись з Дженніфер — я не можу згадати, тому що вона така відома — люди люблять її, і вона дійсно представляє щось важливе для них", — поділився він.
Аффлек також пригадав ще один приклад її слави під час прогулянки із дітьми по Таймс-сквер у Нью-Йорку.
"Люди кажуть: "Гей, мені подобається ваш фільм", а потім такі: "ААААААААААА! ДЖЕЙ-ЛО! Дивовижно, розумієте, що я маю на увазі?" — розповів він.
Зірка "Бетмену" ніяк не прокоментував стосунки із Джей Ло після того, як з'явилися чутки про те, що подружжя живе окремо та розлучається.
Нагадаємо, раніше ми писали, що насправді відбувається у шлюбі Дженніфер Лопес. А також Бен Аффлек нарешті зустрівся з дружиною з поважної причини.
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