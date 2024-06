Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення показала свого красунчика-героя

Акторка Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Співачка та акторка Дженніфер Лопес привітала свого чоловіка-героя Бена Аффлека з Днем батька на тлі чуток про розлучення. Артистка поділилася знімком Бена у його ролі з фільму "Перл-Харбор" 2001 року.

Артистка показала фото в своїх Instagram Stories.

Дженніфер Лопес привітала ніжно Бена Аффлека

У Дженніфер і Бена немає спільних дітей, але у них є власні діти від попередніх шлюбів — співачка має близнюків від колишнього чоловіка Марка Ентоні, а Аффлек має трьох дітей від колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Дженніфер Лопес привітала Бена Аффлека з Днем батька. Фото: instagram.com/jlo/

Проте шанувальники помітили одну досить незручну деталь у публікації — Дженніфер використала фотографію Бена, зроблену на знімальному майданчику Перл-Харбора, фільму, де він вперше зустрів свою першу дружину Гарнер.

"Наш герой. З Днем батька", — написала Дженніфер разом із білим емодзі-сердечком.

Аффлек зіграв капітана Рейфа МакКоулі, пілота Корпусу армії США, а Гарнер зіграла невелику роль медсестри на ім'я Сандра.

Акторка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Тим часом Аффлек і Лопес, які одружилися в 2022 році, останнім часом були в центрі чуток про розлучення. Це сталося після того, як джерело повідомило, що Лопес "зупинила" спроби влаштувати свій шлюб з Аффлеком.

На тлі чуток про стан шлюбу пари інсайдер індустрії заявив, що попзірка не вважає, що може зробити щось більше, щоб врятувати стосунки.

"Він курить, лається, і здається, що він часто роздратований. Чудовий режисер і актор, але з ним не так весело, розумієте? Він чудовий батько. Дженніфер дуже розумна і сильна жінка, і вона прийде в норму, вона завжди це робить!" — говорить джерело з оточення Лопес.

Інсайдер додав, що основною причиною, чому 54-річна Джей Ло залишила свого 51-річного чоловіка, було те, що він завжди був "сварливим і негативним", як Оскар Бурчун із "Вулиці Сезам".

Дженніфер сумує через кінець свого подружнього життя, але "намагається зробити все найкраще, тренуючись, проводячи час зі своїми близнюками Максом і Емме і будуючи нові плани на 2025 рік", — продовжили вони.

Один із нових планів — відновити тур This Is Me... на літо 2025 року, коли їй виповниться 56. Вона скасувала тур у 2024 році, який мав розпочатися в липні, щоб "віднайти себе".

Акторка Дженніфер. Фото: Reuters

"Вона в захваті від поїздки в тур наступного року, коли її особисте життя стане спокійнішим і вона зможе спілкуватися зі своїми шанувальниками. Вона візьме своїх рідних із собою і скористається цим якнайкраще", — сказало джерело.

Також кажуть, що Лопес "шокована" інформацією у пресі, яку вона отримує, що, на її думку, є несправедливим.

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

"Якби люди могли побачити, через що вона насправді пройшла, їм було б зрозуміліше. Бен — чудовий хлопець, але він може бути сварливим і зневіреним. Я думаю, що світ побачив це на фотографіях, наприклад коли вони були на "Греммі" минулого року; він не посміхнеться. Якби вони побачили, як це було насправді, вони б не нападали на неї", — сказав друг Дженніфер.

Ці дні вона спиралася на своїх близьких друзів. Один — стиліст Шон Бартон на прізвисько Бізі. Інший — тренер з вокалу Стіві Маккі.

