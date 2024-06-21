Бен Аффлек о Джей Ло — актер рассказал интересный факт о жене

Голливудский актер Бен Аффлек. Фото: скриншот YouTube

Известный голливудский актер Бен Аффлек никак не комментировал отношения с певицей и актрисой Дженнифер Лопес после того, как в сети распространились слухи об их разводе. Актер все же признался, что его раздражает в любимой.

Об этом пишет Page Six.

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Актер поделился личным во время интервью на ток-шоу Кевина Харта Hart to Heart. Аффлек признался, что его жене обычно уделяют большое внимание.

"Мы шли куда-то с Дженнифер — я не могу вспомнить, потому что она так известна — люди любят ее, и она действительно представляет что-то важное для них", — поделился он.

Голливудский актер Бен Аффлек. Фото: скриншот YouTube

Аффлек также вспомнил еще один пример ее славы, во время прогулки с детьми по Таймс-сквер в Нью-Йорке.

"Люди говорят: "Эй, мне нравится ваш фильм", а потом такие: "ААААААААААА! ДЖЕЙ-ЛО! Удивительно, понимаете, что я имею в виду?" — рассказал он.

Голливудский актер Бен Аффлек с супругой Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Звезда "Бэтмена" никак не прокомментировал отношения с Джей Ло после того, как появились слухи о том, что супруги живут отдельно и разводятся.

Напомним, ранее мы писали, что действительно происходит в браке Дженнифер Лопес. А также Бен Аффлек наконец-то встретился с женой по уважительной причине.