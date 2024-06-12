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Кожен пішов своїх шляхом — стали відомі нові подробиці сімейної драми Дженніфер Лопес

12 червня 2024 09:53
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розлучення Дженніфер Лопес - стали відомі нові подробиці
Співачка Дженніфер Лопес із чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Дженніфер Лопес і її чоловік Бен Аффлек живуть окремими життями на тлі постійних чуток про сімейні негаразди. Протягом кількох тижнів стверджувалося, що шлюб пари зазнав поразки після того, як з’ясувалося, що пару не фотографували разом публічно протягом 47 днів.

Про це пише Daily Mail.

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Експерти з мови тіла зробили висновок, що пара здається "нещасною" в компанії один одного.

Тепер стверджується, що, хоча пара "офіційно не розлучена", вони проводили час далеко один від одного і розглядали можливість придбання окремих будинків.

 

Співачка Дженніфер Лопес із чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Співачка Дженніфер Лопес із чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

"Джен і Бен живуть окремими життями, але офіційно ще не розлучилися. У цей момент вони просто займаються своїми справами. Вони дуже оптимістично підходили до своїх стосунків і думали, що все може змінитися, але це не вийшло. Джен дивиться будинки. У цей перехідний період вона покладаєть на маму, сестер і дітей. Бен сумує через це, але зосереджений на своїй роботі, тому що він чудовий тато і добре виховує дітей разом із Дженніфер Гарнер. Він покладається на Метта Деймона та його близьке коло друзів. Метт завжди поруч із Беном і підтримує його", — говорить джерело.

Пара найняла ріелтора Сантьяго Арану з The Agency, щоб продати свій особняк у Беверлі-Гіллз за 60 мільйонів доларів, який вони купили минулого року. Інсайдер повідомив, що "за будинок просять близько 65 мільйонів доларів". Дженніфер "вже шукає новий будинок", оскільки Бен орендує житло за 100 тисяч на місяць у Брентвуді, поруч зі своєю колишньою дружиною Дженніфер.

 

Співачка Дженніфер Лопес із чоловіком Беном Аффлеком
Співачка Дженніфер Лопес із чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Аффлек зі співачкою купили будинок і заплатили за нього готівкою після дворічних пошуків.

Минулого тижня 54-річна Джей Ло шокувала шанувальників, раптово скасувавши американську частину свого туру "This is Me Now", продажі якого виявилися невтішними.

Нагадаємо, ведуча розкритикувала Дженніфер Лопес через надмірну любов до уваги. А раніше Дженніфер Лопес зустрілась із Беном Аффлеком на випускному його дочки.

Бен Аффлек
Зіркове розлучення
зіркова пара
Дженіфер Лопес

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