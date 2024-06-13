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Бен Аффлек начал пьянствовать на фоне проблем с Дженнифер Лопес

13 июня 2024 21:58
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Бен Аффлек снова злоупотребляет алкоголем из-за проблем с любимой Дженнифер Лопес — детали
Актриса Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Голливудский актер Бен Аффлек вернулся к старой вредной привычке — пристрастился к алкоголю. Он уже не раз лечился в реабилитационных центрах. Кризис в отношениях с американской певицей Дженнифер Лопес вернул его в прошлое.

Об этом пишет Daily Mail.

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Друзья звезды забили тревогу, ведь артист уже имел ранее проблемы с алкоголем и неоднократно лечился в реабилитационных центрах.

"Слышал, он пьет. У него внутри полно демонов, он действительно проблемный человек", — рассказали они.

Американский актер Бен Аффлек. Фото: Associated Press
Американский актер Бен Аффлек. Фото: Associated Press

Также его видели со стеклянными глазами, присущими людям в состоянии алкогольного опьянения.

"Я видел его со стеклянными глазами, и это вызывает настоящую обеспокоенность у всех, кто заботится о нем", — говорит окружение звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Долгое время актер был трезв, победил свою зависимость. Впрочем, похоже снова взялся за старуху из-за неудачной любви.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес живут отдельной жизнью из-за сложностей во взаимоотношениях. Пара даже решила продать общий дом. Также стало известно, что Бену Аффлеку не нравится в его браке с Джей Ло.

алкоголь
зарубежные звезды
Америка
зависимость
Дженнифер Лопес
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