Бен Аффлек снова злоупотребляет алкоголем из-за проблем с любимой Дженнифер Лопес — детали

Актриса Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Голливудский актер Бен Аффлек вернулся к старой вредной привычке — пристрастился к алкоголю. Он уже не раз лечился в реабилитационных центрах. Кризис в отношениях с американской певицей Дженнифер Лопес вернул его в прошлое.

Об этом пишет Daily Mail.

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Друзья звезды забили тревогу, ведь артист уже имел ранее проблемы с алкоголем и неоднократно лечился в реабилитационных центрах.

"Слышал, он пьет. У него внутри полно демонов, он действительно проблемный человек", — рассказали они.

Американский актер Бен Аффлек. Фото: Associated Press

Также его видели со стеклянными глазами, присущими людям в состоянии алкогольного опьянения.

"Я видел его со стеклянными глазами, и это вызывает настоящую обеспокоенность у всех, кто заботится о нем", — говорит окружение звезды.

Долгое время актер был трезв, победил свою зависимость. Впрочем, похоже снова взялся за старуху из-за неудачной любви.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес живут отдельной жизнью из-за сложностей во взаимоотношениях. Пара даже решила продать общий дом. Также стало известно, что Бену Аффлеку не нравится в его браке с Джей Ло.