Інсайдери поділились, чим насправді Аффлек був незадоволений у шлюбі з Лопес

Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Фінансові розбіжності, різні погляди на виховання дітей та різний підхід до вирішення конфліктів посилили сімейні проблеми Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Про драму у шлюбі зірок розповів інсайдер.

Про це пише Daily Mail.

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Пара "брала паузу", щоб визначити, "чи підходять стосунки їм обом". Дженніфер "зосереджена на роботі", тоді як Аффлек "не згоден із розкішним способом життя Дженніфер" і почувається "втомленим" шлюбом.

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

"З часом Дженніфер і Бену стало все важче спілкуватися, і невеликі непорозуміння переросли в серйозні суперечки", — каже джерело, додавши, що у них "принципово різні підходи до конфліктів", пояснивши, що Лопес вважає за краще вирішувати проблеми безпосередньо, а Аффлек тримає все в собі і не поспішає розкриватися.

Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Проблема виявилася й у різному фінансовому стані. Так, капітал Дженніфер становить 400 млн доларів, тоді як статки Аффлека, за словами інсайдерів, — 160 млн доларів.

Незважаючи на всі розбіжності, вони продовжують боротися за свій шлюб і намагаються зрозуміти, чого вони від нього хочуть.

"Дехто вважає, вказуючи на їх глибокий зв'язок, що згодом, доклавши зусиль, вони зможуть вирішити цю проблему. Інші думають, що їхні стосунки вичерпали себе", — розповів друг із оточення зіркової пари.

Чутки про розлучення Лопес та Аффлека почали обговорювати після того, як стало відомо, що вони мешкають окремо: інсайдери повідомили, що Бен Аффлек з'їхав із їхнього будинку в Лос-Анджелесі вже кілька тижнів тому. А раніше чоловіка акторки бачили бачили без обручки.

Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Це вже друга спроба пари зійтися. Вони познайомилися і почали зустрічатись ще на початку 2000-х років. У 2003 році вони оголосили про заручини, але незабаром взяли перерву у відносинах, а потім і зовсім скасували весілля. За цей час вони створили інші сім'ї, в обох з'явилися діти. Однак під час пандемії зірки знову почали спілкуватися та вирішили дати своїм стосункам ще один шанс. Пара одружилася у 2022 році.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, як виглядала два десятиліття тому. А раніше Дженніфер Лопес заборонила питати на пресконференції про Аффлека.