Бен Аффлек та Дженніфер Лопес зняли свої обручки

Співачка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Бена Аффлек помітили без обручки у власному авто. Бен був одягнений у костюм, а обличчя було дуже серйозним. Також актора пізніше бачили у веселому гуморі, але знову без обручки. 55-річну Джей Ло побачили на Західному узбережжі теж без перстня.

Про це пише Daily Mail.

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Лопес була "розлючена і принижена" розривом з Аффлеком перед неминучою заявою про розлучення.

Співачка Дженніфер Лопес без обручки. Фото: BackGrid

Актор Бен Аффлек без обручки. Фото: BackGrid

Співачка Дженніфер Лопес з дочкою. Фото: BackGrid

Дженніфер Лопес нарешті зняла обручку на тлі припущень, що вони з Беном Аффлеком "більше не спілкуються". Це вперше, коли зірки повністю відмовилися від своїх обручок.

Минулого тижня друг пари розповів, що вони мають намір розлучитися.

Ця новина з’явилася після того, як 24 липня Бен витратив колосальні 20,5 мільйонів доларів на новий особняк у Пасіфік Палісейдс — у день, коли його дружина святкувала свій день народження.

І, за словами друзів Дженніфер, покупка розлютила її та вона відчула, наче "удар у саме серце".

Розкішна покупка Бена відбулася через кілька днів після того, як пара виставила свій особняк на продаж у Беверлі-Гіллз за 68 мільйонів доларів.

Крім того, 24 липня співачка завершила продаж свого пентхауса з чотирма спальнями в Нью-Йорку за 23 мільйони доларів.

Нагадаємо, стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека погіршилися. А раніше ми писали, що Бен Аффлек придбав маєток у кредит.