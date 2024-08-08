Дженніфер Лопес підловили під час пошуку нового житла на тлі чуток про розлучення

Співачка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес виглядала напруженою, оглядаючи ще один будинок у Беверлі-Гіллз на тлі розпаду її шлюбу з Беном Аффлеком. 55-річна уродженка Бронкса одягла шикарну сорочку на ґудзиках і широкі брюки в тонку смужку, щоб відвідати будинок вартістю 22 мільйони доларів після того, як вона була змушена розстатися із особняком, який вона купила з 51-річним актором за 60 мільйонів доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Це сталося через два тижні після того, як Аффлек витратила 20 мільйонів доларів на нерухомість у Пасіфік Палісейдс, коли вона святкувала свій день народження з родиною та друзями в Хемптоні. Повідомляється, що Лопес була "розлючена і принижена" розривом з Аффлеком перед неминучою заявою про розлучення.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Співачка потрапила в заголовки газет разом зі своїм чоловіком, у центрі чуток про розлучення.

Інсайдер сказав: "Він принизив її, тому що вона грандіозно заявила світу, що він кохання всього її життя. Два роки тому у них було два весілля. Це якийсь рекорд, вони ж не маленькі діти".

Також вважається, що Дженніфер ще більше засмучена розривом, оскільки в ньому задіяні їхні діти.

"У цьому замішані п'ятеро дітей. Вона знала, що вони збираються мати змішені сім’ї. Вона не повністю визнала, що все скінчено", — говорить джерело.

Дженніфер виховує двійнят Макса та Емме, 16 років, з колишнім чоловіком Марком Ентоні. У Аффлек діти: 18-річну Вайолет, 15-річного Фіна та 12-річного Семюеля від колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Будинок, який дивилася співачка. Фото: Google

Дім, який дивилася Дженніфер може похвалитися шістьма спальнями, сімома з половиною ванними кімнатами. Вілла в іспанському стилі була побудована в 1927 році і повністю відремонтована. Інші деталі резиденції включають внутрішні дворики, дерев’яні та інкрустовані підлоги, дерев’яні балкові стелі з ручним трафаретом, а також кухню шеф-кухаря із зоною для сніданку.

Інші переваги простору — винна кімната з контрольованою температурою, тренажерний зал і гостьовий будинок.

Лопес вважає будинок з 12 спальнями, який вона купила з Беном, "завеликий для неї". Зіркова пара відвідала понад 80 об’єктів нерухомості, перш ніж зупинити вибір на маєтку за 61 мільйон доларів, який вони придбали в 2023 році.

Нагадаємо, стало відомо, чи врятували кохання Лопес із чоловіком. А раніше ми писали, що Бен Аффлек обзавівся власним маєтком.