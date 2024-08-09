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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сняли свои обручальные кольца

9 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сняли свои кольца
Певица Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бена Аффлек заметили без кольца в собственном авто. Бен был одет в костюм, а лицо было очень серьезным. Также актера позже видели в веселом настроении, но снова без кольца. 55-летнюю Джей Ло увидели на Западном побережье тоже без перстня.

Об этом пишет Daily Mail .

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Лопес была "взбешена и унижена" разрывом с Аффлеком перед неизбежным заявлением о разводе.

 

Певица Дженнифер Лопес без обручального кольца.
Певица Дженнифер Лопес без обручального кольца. Фото: BackGrid

 

Актер Бен Аффлек без кольца
Актер Бен Аффлек без обручального кольца. Фото: BackGrid

 

Певица Дженнифер Лопес с дочерью. Фото: BackGrid
Певица Дженнифер Лопес с дочерью. Фото: BackGrid

 

 

Дженнифер Лопес наконец-то сняла обручальное кольцо на фоне предположений, что они с Беном Аффлеком "больше не общаются". Это впервые, когда звезды полностью отказались от своих колец.

На прошлой неделе друг пары рассказал, что они намерены развестись.

Эта новость появилась после того, как 24 июля Бен потратил колоссальные 20,5 миллиона долларов на новый особняк у Пасифик Палисейдс — в день, когда его супруга празеновала день рождения.

И, по словам друзей Дженнифер, покупка разозлила ее и она почувствовала, будто "удар в самое сердце".

Роскошная покупка Бена состоялась через несколько дней после того, как пара выставила свой особняк на продажу в Беверли-Хиллз за 68 миллионов долларов.

Кроме того, 24 июля певица завершила продажу своего пентхауса с четырьмя спальнями в Нью-Йорке за 23 миллиона долларов.

Напомним, отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека ухудшились. А раньше мы писали, что Бен Аффлек купил жилье в кредит.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звезды

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