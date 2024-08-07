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У стосунках Аффлека та Лопес сталися невтішні зміни

7 серпня 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
У стосунках Аффлека та Лопес сталися невтішні зміни
Актор Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не спілкуються. Вони намагаються досягти згоди щодо свого розставання. 51-річний актор та його 55-річна дружина Дженніфер Лопес, готують документи про розлучення.

Про це пише Daily Mail.

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Останніми місяцями колишню пару знімали без обручок, і тепер, схоже, вони готові продовжити процес розлучення після того, як остання спроба примирення провалилася. Співачка з актором взагалі перестали спілкуватися, через що парі ще важче досягти згоди, чим ускладнили своє розставання, зберігаючи небагатослівність — відмовляючись спілкуватися особисто чи по телефону.

 

Актор Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Актор Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

Знаменитості ще не звернулися за допомогою до юристів і натомість звернулися до відповідних бізнес-менеджерів. Однак вони планують найняти адвокатів з розлучення після досягнення мирової угоди. Минулого тижня друг пари розповів, що вони мають намір розлучитися.

Ця новина з’явилася після того, як 24 липня Бен витратив колосальні 20,5 мільйонів доларів на новий особняк у Пасіфік Палісейдс — у день, коли його дружина святкувала свій день народження.

І, за словами друзів Дженніфер, покупка розлютила її, як "удар у серце". Придбання відбулася через кілька днів після того, як пара виставила свій маєток у Беверлі-Гіллз за 68 мільйонів доларів.

Нагадаємо, стало відомо, як рятували шлюб Бен Аффлек та Дженніфер Лопес.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки зіркова пара

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