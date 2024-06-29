Бен Аффлек остаточно переїхав від Дженніфер Лопес 

Бен Аффлек вивіз свої речі з маєтку, поки Джей Ло була в Європі
Голлівудський актор Бен Аффлек перевіз усе своє майно з маєтку в Лос-Анджелесі, в якому жив разом з Дженніфер Лопес. Вони його продають на тлі чуток про розлучення.
Про це пише Page Six.
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Актор зібрав свої речі, поки Лопес була в Італії та насолоджувалась плаванням в морі біля Позітано.
"Бен продовжує жити в орендованому будинку Брентвуд. Він там вже близько двох місяців. Йому здається добре. Він був у своєму офісі щодня і, здається, зосереджений на роботі. Він також проводить час зі своїми дітьми", — повідомив інсайдер.
На тлі чуток про розлучення, пара продає маєток у Беверлі-Хіллз за 60 мільйонів доларів, який вони купили лише у травні минулого року.
"Дженні було достатньо, і вона справді намагалася, але більше не може", — сказав інсайдер Daily Mail минулого тижня.
Нагадаємо, інсайдер зізнався, що нині актори просто живуть різним життям. Також Бена Аффлека дуже підтримує його колишня дружина. Раніше ми писали, що актор знову повернувся до старої залежності, з якої боровся кілька років тому.
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