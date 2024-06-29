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Бен Аффлек вивіз свої речі з маєтку, поки Джей Ло була в Європі

29 червня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Бен Аффлек остаточно переїхав від Дженніфер Лопес — деталі
Актриса Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Голлівудський актор Бен Аффлек перевіз усе своє майно з маєтку в Лос-Анджелесі, в якому жив разом з Дженніфер Лопес. Вони його продають на тлі чуток про розлучення.

Про це пише Page Six.

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Бен Аффлек остаточно переїхав від Дженніфер Лопес 

Актор зібрав свої речі, поки Лопес була в Італії та насолоджувалась плаванням в морі біля Позітано. 

"Бен продовжує жити в орендованому будинку Брентвуд. Він там вже близько двох місяців. Йому здається добре. Він був у своєму офісі щодня і, здається, зосереджений на роботі. Він також проводить час зі своїми дітьми", — повідомив інсайдер.

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

На тлі чуток про розлучення, пара продає маєток у Беверлі-Хіллз за 60 мільйонів доларів, який вони купили лише у травні минулого року.

"Дженні було достатньо, і вона справді намагалася, але більше не може", — сказав інсайдер Daily Mail минулого тижня.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продають маєток на тлі чуток про розлучення - фото 2
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продають маєток на тлі чуток про розлучення. Фото: Zillow.com.

Нагадаємо, інсайдер зізнався, що нині актори просто живуть різним життям. Також Бена Аффлека дуже підтримує його колишня дружина. Раніше ми писали, що актор знову повернувся до старої залежності, з якої боровся кілька років тому.

шлюб
Дженіфер Лопес
Бен Аффлек
розлучення
актори
закордонні зірки
співачка

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