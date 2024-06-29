Бен Аффлек остаточно переїхав від Дженніфер Лопес 

Актриса Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Голлівудський актор Бен Аффлек перевіз усе своє майно з маєтку в Лос-Анджелесі, в якому жив разом з Дженніфер Лопес. Вони його продають на тлі чуток про розлучення.

Про це пише Page Six.

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Актор зібрав свої речі, поки Лопес була в Італії та насолоджувалась плаванням в морі біля Позітано.

"Бен продовжує жити в орендованому будинку Брентвуд. Він там вже близько двох місяців. Йому здається добре. Він був у своєму офісі щодня і, здається, зосереджений на роботі. Він також проводить час зі своїми дітьми", — повідомив інсайдер.

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

На тлі чуток про розлучення, пара продає маєток у Беверлі-Хіллз за 60 мільйонів доларів, який вони купили лише у травні минулого року.

"Дженні було достатньо, і вона справді намагалася, але більше не може", — сказав інсайдер Daily Mail минулого тижня.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продають маєток на тлі чуток про розлучення. Фото: Zillow.com.

Нагадаємо, інсайдер зізнався, що нині актори просто живуть різним життям. Також Бена Аффлека дуже підтримує його колишня дружина. Раніше ми писали, що актор знову повернувся до старої залежності, з якої боровся кілька років тому.