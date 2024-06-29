Бен Аффлек окончательно переехал от Дженнифер Лопес.

Актриса Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Голливудский актер Бен Аффлек перевез все свое имущество из имения в Лос-Анджелесе, где жил вместе с Дженнифер Лопес. Они продают дом на фоне слухов о разводе.

Об этом пишет Page Six.

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Актер собрал свои вещи, пока Лопес находилась в Италии и наслаждалась плаванием в море у Позитано.

"Бен продолжает жить в арендованном доме Брентвуд. Он там уже около двух месяцев. Ему кажется хорошо. Он был в своем офисе каждый день и, кажется, сосредоточен на работе. Он также проводит время со своими детьми", — сообщил инсайдер.

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

На фоне слухов о разводе, пара продает имение в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, которое они купили только в мае прошлого года.

"Дженни было достаточно, и она действительно пыталась, но больше не может", — сказал инсайдер Daily Mail на прошлой неделе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают имение на фоне слухов о разводе. Фото: Zillow.com.

Напомним, инсайдер признался, что ныне актеры просто живут разной жизнью. Также Бен Аффлек очень поддерживает его бывшая жена. Ранее мы писали, что актер снова вернулся к старой зависимости, с которой боролся несколько лет назад.