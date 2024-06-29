Бен Аффлек вывез свои вещи с особняка, пока Джей Ло была в Европе
Голливудский актер Бен Аффлек перевез все свое имущество из имения в Лос-Анджелесе, где жил вместе с Дженнифер Лопес. Они продают дом на фоне слухов о разводе.
Об этом пишет Page Six.
Бен Аффлек окончательно переехал от Дженнифер Лопес
Актер собрал свои вещи, пока Лопес находилась в Италии и наслаждалась плаванием в море у Позитано.
"Бен продолжает жить в арендованном доме Брентвуд. Он там уже около двух месяцев. Ему кажется хорошо. Он был в своем офисе каждый день и, кажется, сосредоточен на работе. Он также проводит время со своими детьми", — сообщил инсайдер.
На фоне слухов о разводе, пара продает имение в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, которое они купили только в мае прошлого года.
"Дженни было достаточно, и она действительно пыталась, но больше не может", — сказал инсайдер Daily Mail на прошлой неделе.
Напомним, инсайдер признался, что ныне актеры просто живут разной жизнью. Также Бен Аффлек очень поддерживает его бывшая жена. Ранее мы писали, что актер снова вернулся к старой зависимости, с которой боролся несколько лет назад.
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