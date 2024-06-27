Друзі Бена Аффлека розповіли, хто його найбільша підтримка під час драми з Дженніфер Лопес

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Близькі американського актора Бена Аффлека розповіли, що єдина людина, якій по-справжньому довіряє актор, це його колишня дружина Дженніфер Гарнер. Вони були разом багато років до того, як Бен знову зустрів Дженніфер Лопес і одружився з нею, у колишнього подружжя троє спільних дітей.

Про це пише In Touch Weekly.

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Після розлучення Аффлек з колишньою зберегли теплі стосунки, і Гарнер завжди підтримує ексчоловіка — у тому числі на тлі кризи у новому шлюбі.

"Джен була чудова. Вона не засуджує його. Звичайно, Бен іноді зводить її з розуму, але між ними існує непорушний зв'язок. Бен каже, що Джен — ангел, каже їй, що вона єдина, хто може його врятувати", — розповів інсайдер.

За словами джерела, Бен одразу ж дав їй ключі від своєї квартири.

"Між ними все дуже добре. Вона готує в нього на кухні і перенесла туди кілька своїх речей на випадок, якщо їй доведеться залишитися ночувати", — розповіло джерело.

Крім того, вона продовжує спілкуватися з його матір'ю. Сама Гарнер, незважаючи на те, що не змогла зберегти їх шлюб, дуже тепло ставиться до колишнього чоловіка.

Гарнер активно допомагає Аффлеку врятувати стосунки з Лопес. Зірок періодично бачать разом, а нещодавно Лопес привітала Бена з Днем батька. У мережі з'явилися повідомлення про те, що Бен знову почав пити на тлі проблем: саме це свого часу зруйнувало його шлюб із Гарнер.