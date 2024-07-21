На фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес Бен Аффлек не снял обручальное кольцо

Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo_and_benaffleck

Семейную жизнь голливудской пары Бена Аффлека и Дженнифер Лопес активно обсуждают в таблоидах. Уже долгое время их не видят вместе. На фоне слухов о разводе, папарацци увидели Аффлека с обручальным кольцом на пальце.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Голливудский актер был замечен фотографами во время ухода из дома бывшей жены Дженнифер Гарнер, с которой они друзья и воспитывают троих детей. Бен выглядел напряженным, сжимая руль своего внедорожника Rivian. Так папарацци и смогли увидеть, несмотря на проблемы в браке с Джей Ло, он все еще носит обручальное кольцо.

Бен Аффлек с обручальным кольцом на пальце. Фото: The Image Direct

Визит к Гарнер произошел на фоне сообщений о том, что семейные проблемы Аффлека и Лопес не имеют ничего общего со звездным статусом Дженнифер.

"Идея о том, что Бен считает Дженнифер слишком известной и что он не знал, во что ввязывается, обратив внимание на их брак, не соответствует действительности. Есть более глубокие проблемы", — сообщил источник изданию

Какие именно проблемы ни окружение звезд, ни сами они не рассказывают. Уже два месяца их не видели вместе. На фоне этого Лопес отменила свое масштабное турне по городам США и Канады. Звездные супруги выставили на продажу свое общее имение, а также порознь отметили вторую годовщину свадьбы.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес отказалась от драгоценного украшения в честь Бена Аффлека. Также мы рассказывали, что инсайдеры прокомментировали кризис в отношениях Джей Ло и Бена Аффлека.