Стало відомо, яку пораду дала мама Дженніфер Лопес щодо її розлучення із Аффлеком

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Мама Дженніфер Лопес, Гвадалупе Родрігес, закликає свою доньку залишити Бена Аффлека через побоювання, що співачка втратить себе. Інсайдери стверджують, щр родина зірки вважає, що вона заслуговує кращого, ніж чоловік, який вирішив "здатися" замість того, щоб боротися, щоб зберегти їхні стосунки.

Про це пише Daily Mail.

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На тлі чуток протягом кількох місяців, що дворічний шлюб Дженніфер Лопес та Бена Аффлека на межі, фотографії, на яких вони без обручок і живуть в окремих будинках, ще більше посилюють припущення, що вони розходяться.

Акторка Дженніфер Лопес з актором Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Кажуть, що тепер 78-річна мама Лопес рішуче заохочує свою дочку подати на розлучення, щоб вона могла зосередитися на своїй кар’єрі та своїх дітях — 16-річних близнюках Еммі та Максі.

"Мама Дженніфер сказала їй: "рухатися далі, щоб не заглиблюватися в цю сумну історію". Вона сказала їй, що витратила роки, вірячи, що Бен — якийсь лицар у блискучих обладунках, яким він не був. Це надто сильно вплинуло на неї, і через це вона втратила розуміння того, ким вона є і що вона відстоює", — розповів інсайдер.

Джерело повідомило, що сестри Лопес, Леслі Енн і Лінда, поділяють занепокоєння своєї матері та побоюються, що співачка та актриса втратили бачення того, на що перетворився її шлюб.

"В даний час Дженніфер відчуває, що Бен не заслуговує її, і її сестри погоджуються. Вони, звичайно, хочуть, щоб Дженніфер була щаслива, але вони відчувають, що їхня сестра настільки захоплена тим, що мало бути, що вона не бачить це таким, яким воно є зараз. Вони хочуть, щоб вона спочатку подала на розлучення і продовжувала жити своїм життям – зосередилася на своїх дітей і кар’єрі. Це засмучено її родину та Дженніфер, що Бен не бачить, що є жінка, яку люблять мільйони, які любитимуть її вічно, але він скоріше відмовиться від цього, ніж просто спробує все виправити", — розповіло джерело.

Мама Лопес минулого року на національному телебаченні повідомила , що вона два десятиліття "молилася", щоб її дочка помирилася з Беном Аффлеком.

Акторка Дженніфер Лопес з актором Беном Аффлеком за чутками розлучаютсья. Фото: Reuters

"Я знала, що вони завжди будуть разом, тому що я молилася 20 років", — розповіла вона.

У той час Лопес була приголомшена коментарями своєї матері та сказала Entertainment Tonight: "Це так смішно, вона ніколи цього мені не казала. Ми ніколи про це не говорили. Вона дійсно любила його, коли ми були разом раніше".

Пара була зарученою на початку 2000-х років, перш ніж розійтися, Вони возз’єдналися в 2021 році, а потім одружилися у липні 2022 року.

Востаннє їх бачили разом на публіці 2 червня під час баскетбольного матчу сина Аффлека Семюеля в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, стало відомо, хто був найбільшою підтримкою Бена Аффлека. А раніше ми писали, що зірковий друг попереджав Аффлека про проблеми у шлюбі з Дженніфер Лопес.