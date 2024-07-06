Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, яку пораду дала мама Дженніфер Лопес щодо її розлучення із Аффлеком arrow

Стало відомо, яку пораду дала мама Дженніфер Лопес щодо її розлучення із Аффлеком

6 липня 2024 13:50
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, яку пораду дала мама Дженніфер Лопес щодо її розлучення із Аффлеком
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Мама Дженніфер Лопес, Гвадалупе Родрігес, закликає свою доньку залишити Бена Аффлека через побоювання, що співачка втратить себе. Інсайдери стверджують, щр родина зірки вважає, що вона заслуговує кращого, ніж чоловік, який вирішив "здатися" замість того, щоб боротися, щоб зберегти їхні стосунки.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Мама Дженніфер Лопес відреагувала на її ймовірне розлучення

На тлі чуток протягом кількох місяців, що дворічний шлюб Дженніфер Лопес та Бена Аффлека на межі, фотографії, на яких вони без обручок і живуть в окремих будинках, ще більше посилюють припущення, що вони розходяться.

 

Стало відомо, яку пораду дала мама Дженніфер Лопес щодо її розлучення із Аффлеком - фото 1
Акторка Дженніфер Лопес з актором Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Кажуть, що тепер 78-річна мама Лопес рішуче заохочує свою дочку подати на розлучення, щоб вона могла зосередитися на своїй кар’єрі та своїх дітях — 16-річних близнюках Еммі та Максі.

 

 

"Мама Дженніфер сказала їй: "рухатися далі, щоб не заглиблюватися в цю сумну історію". Вона сказала їй, що витратила роки, вірячи, що Бен — якийсь лицар у блискучих обладунках, яким він не був. Це надто сильно вплинуло на неї, і через це вона втратила розуміння того, ким вона є і що вона відстоює", — розповів інсайдер.

Джерело повідомило, що сестри Лопес, Леслі Енн і Лінда, поділяють занепокоєння своєї матері та побоюються, що співачка та актриса втратили бачення того, на що перетворився її шлюб.

"В даний час Дженніфер відчуває, що Бен не заслуговує її, і її сестри погоджуються. Вони, звичайно, хочуть, щоб Дженніфер була щаслива, але вони відчувають, що їхня сестра настільки захоплена тим, що мало бути, що вона не бачить це таким, яким воно є зараз. Вони хочуть, щоб вона спочатку подала на розлучення і продовжувала жити своїм життям – зосередилася на своїх дітей і кар’єрі. Це засмучено її родину та Дженніфер, що Бен не бачить, що є жінка, яку люблять мільйони, які любитимуть її вічно, але він скоріше відмовиться від цього, ніж просто спробує все виправити", — розповіло джерело.

Мама Лопес минулого року на національному телебаченні повідомила , що вона два десятиліття "молилася", щоб її дочка помирилася з Беном Аффлеком.

 

Акторка Дженніфер Лопес з актором Беном Аффлеком за чутками розлучаються
Акторка Дженніфер Лопес з актором Беном Аффлеком за чутками розлучаютсья. Фото: Reuters

 

"Я знала, що вони завжди будуть разом, тому що я молилася 20 років", — розповіла вона.

У той час Лопес була приголомшена коментарями своєї матері та сказала Entertainment Tonight: "Це так смішно, вона ніколи цього мені не казала. Ми ніколи про це не говорили. Вона дійсно любила його, коли ми були разом раніше".

Пара була зарученою на початку 2000-х років, перш ніж розійтися, Вони возз’єдналися в 2021 році, а потім одружилися у липні 2022 року.

Востаннє їх бачили разом на публіці 2 червня під час баскетбольного матчу сина Аффлека Семюеля в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, стало відомо, хто був найбільшою підтримкою Бена Аффлека. А раніше ми писали, що зірковий друг попереджав Аффлека про проблеми у шлюбі з Дженніфер Лопес.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони