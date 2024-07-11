Бена Аффлека подловили без кольца на фоне слухов о проблемах в браке

Актер Бен Аффлек из Дженнфер Лопес. Фото: Reuters

Актер Бен Аффлек был замечен без кольца. Инсайдеры утверждали, что почти двухлетний брак с Дженнифер Лопес закончился еще несколько месяцев назад.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду видели без кольца, когда он прибыл в свой офис в Лос-Анджелесе. Это произошло через несколько дней после того, как сообщили, что его брак с 54-летней актрисой Дж. Ло развалился. По словам источника, Аффлек "разошёлся в марте" с Дженнифер Лопес. Несмотря на их супружеские проблемы, инсайдер добавил, что Аффлек "очень защищает Дженнифер".

Актер Бен Аффлек. Фото: X17online.com

Актер Бен Аффлек вышел на публику на фоне слухов о разводе с Дженнфер Лопес. Фото: X17online.com

1 июля сообщалось, что пара распродает произведения искусства из своего особняка стоимостью 60 миллионов долларов в Бел-Эйре, Калифорния. В прошлом месяце дом был выставлен на продажу за 65 миллионов долларов. Такие вещи, как картины были распроданы коллекционерам в начале июня.

Влюбленных не видели вместе на публике со 2 июня, когда они были на баскетбольном матче сына Аффлека Сэмюэля в Лос-Анджелесе. Звезды больше не живут вместе; она проживает в их особняке в Бел-Эйр, штат Калифорния, стоимостью 60 миллионов долларов, а он живет в съемной квартире за 100 тысяч долларов в месяц, расположенной неподалеку от его бывшей супруги Дженнифер Гарнер.

Аффлек и Гарнер имеют троих детей: Вайолет, 18 лет, Серафину, 15 лет, и Сэмюэла, 12 лет.

"Бен продолжает жить в арендованном доме в брентвуде уже около двух месяцев. Он кажется в порядке и был в своем офисе каждый день и сосредоточен на работе. Аффлее также проводит время со своими детьми", — говорят друзья из окружения Бена.

Напомним, экс-супруга Бена Аффлека устала от его драмы с Дженнифер Лопес. А раньше мы писали, что Дженнифер Лопес с супругом распродают предметы роскоши.